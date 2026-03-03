Filhote de k?k?p? nasce na Nova Zelândia após quatro anos e reacende esperança para espécie rara

Curiosamente, em certas regiões do Atlântico Norte, filhotes de papagaio-do-mar são jogados do alto de falésias em direção ao mar, mas isso é por um motivo nobre: é que eles se desorientam à noite e acabam em áreas urbanas, longe do mar. Moradores e equipes de resgate recolhem essas aves e as devolvem à natureza.