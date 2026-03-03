Cheiro de fruta asiática é tão ruim que parece gás e dispara alarme de aviões

Uma fruta chamada Durian tem um cheiro tão pavoroso que já provocou pouso de emergência na Europa. Um caso conhecido ocorreu no voo TK-1855 da companhia aérea Turkish Airlines.Por Flipar
O avião era um Airbus A-330-200, que tem capacidade para 380 passageiros.O voo tinha partido de Istambul, na Turquia, e seguia para Barcelona, na Espanha.
Quando o avião sobrevoava a Bulgária, o alarme disparou, acionado pelos sensores do porão de carga. O comandante foi obrigado, então, a retornar para o aeroporto de origem.
Durante a vistoria, os inspetores descobriram que o motivo do alerta foi a carga de Durian.
Trata-se de uma fruta tropical que exala um cheiro forte de enxofre quando está madura. Ela pode até oxidar.
Por isso, ao ficar madura, a durian libera gases que podem ser detectados por sistemas de proteção.
A durian é típica do sudeste asiático, encontrada principalmente em Brunei, Indonésia e Malásia.
A fruta é tão fedorenta que existem placas de “proibido durian” em alguns locais de cidades da Ásia.
Há placas de proibição, por exemplo, em meios de transporte público e hotéis, entre outros locais de uso coletivo.
Na Austrália, certa vez, uma universidade inteira teve que ser evacuada por causa do cheiro do durian. Profissionais que atuavam na biblioteca da instituição confundiram o odor com um vazamento de gás
Outra vez, na Indonésia, um avião que transportava um carregamento de durians foi temporariamente impedido de decolar devido às reclamações dos passageiros sobre o cheiro.
O cultivo de durians pode ser feito em quintais de residências ou nas matas.
A árvore da durian pode atingir 50 metros de altura.
É possível encontrar frutas com até 30 centímetros de comprimento e 15 centímetros de largura
Curiosamente, é descrita como uma fruta que, a despeito do fedor, é saborosa e suculenta.
A durian é bastante rica em vitamina C. São 19,7 miligramas – 33% do que um adulto precisa por dia.
Mas, além do mau cheiro, há outros poréns. A durian é calórica: cada 100 gramas da fruta apresentam 147 calorias
Essa fruta tem gordura: são 5,33 gramas de lipídios – um valor entre o abacate (8,4 g) e o açaí (3,9 g)