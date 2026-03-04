Galeria

Edifício ‘mais feio do Reino Unido’ que derreteu carros e virou ‘laboratório’ para projetos arquitetônicos

Localizado no centro financeiro de Londres, um edifício icônico conhecido como “Walkie Talkie” ganhou os noticiários quando foi inaugurado por conta de um motivo inusitado.

Por Flipar
Flickr - sebastiandoe5

O 20 Fenchurch Street, como é chamado oficialmente, ganhou fama por seu formato marcante, que se destaca no horizonte da capital britânica.

Ahmed Kamara/Unsplash

Anos atrás, porém, o arranha-céu ganhou notoriedade por outra razão: sua fachada refletiu a luz do sol com tanta intensidade que chegou a danificar carros estacionados na rua.

Luke Hecht/Unsplash

O design côncavo da fachada de vidro do edifício, escolhido por razões estéticas, acabou criando um fenômeno físico perigoso.

RGY23/Pixabay

Ao refletir a luz solar, a curvatura do edifício concentrava os raios em um ponto focal específico na rua, agindo como uma lente gigante.

Reprodução/YouTube

Em determinados horários, o calor acumulado foi suficiente para deformar retrovisores e peças plásticas de veículos.

Reprodução/YouTube

Diferente do que muitos imaginam, o prédio não foi desativado. Em vez disso, se tornou um laboratório de soluções arquitetônicas.

Francais a Londres/Unsplash

Primeiro, foram instaladas estruturas de sombreamento (brises) para dispersar a radiação e eliminar o foco de calor.

Flickr - sebastiandoe5

Hoje, qualquer projeto com superfícies curvas de vidro exige uma modelagem avançada para garantir que a estética não comprometa a segurança do espaço público.

Flickr - Garry Knight

O 20 Fenchurch Street foi projetado pelo renomado arquiteto uruguaio Rafael Viñoly e foi concluído em 2014. Tem aproximadamente 160 metros de altura.

Rene Gossner/Pixabay

O design foi estratégico; como os andares superiores são maiores, os desenvolvedores conseguiram cobrar aluguéis mais caros por espaços com vistas privilegiadas e mais metros quadrados.

Thom Law/Unsplash

Em 2015, o edifício ganhou a Carbuncle Cup, um “prêmio” dado pela revista Building Design ao edifício mais feio do Reino Unido completado naquele ano.

Thom Law/Unsplash

