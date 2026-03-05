Finnian Garbutt revela que está em fase final da vida em decorrência do câncer

O ator norte-irlandês Finnian Garbutt, conhecido pela série “Hope Street”, revelou nas redes sociais que está na fase final da sua vida em decorrência de um câncer de pele. Diagnosticado há quatro anos, ele informou que a doença se espalhou para outras partes do corpo, como o fígado e os pulmões, e que exames recentes indicaram uma progressão acelerada.Por Flipar
“No último mês, tenho sentido bastante dor nas costas e no quadril. Minha equipe médica me internou recentemente para observação e realização de exames. Infelizmente, os exames mostraram que o câncer progrediu rapidamente no meu corpo e agora estou entrando nos estágios finais da minha vida”, explicou ele em comunicado no Instagram.
Na mensagem, afirmou que decidiu tornar pública a informação sobre o estágio avançado da doença por considerar difícil comunicar cada pessoa individualmente. Também destacou que pretende dedicar o tempo restante à família e aos amigos.