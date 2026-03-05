Finnian Garbutt revela que está em fase final da vida em decorrência do câncer

O ator norte-irlandês Finnian Garbutt, conhecido pela série “Hope Street”, revelou nas redes sociais que está na fase final da sua vida em decorrência de um câncer de pele. Diagnosticado há quatro anos, ele informou que a doença se espalhou para outras partes do corpo, como o fígado e os pulmões, e que exames recentes indicaram uma progressão acelerada.

Por Flipar