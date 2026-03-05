Macacão de medalhista olímpica ultrapassa R$ 1 milhão em leilão

O macacão utilizado pela patinadora de velocidade Jutta Leerdam durante os Jogos de Inverno foi vendido em leilão por mais de R$ 1 milhão na plataforma MatchWornShirt. A peça se tornou um dos itens mais caros já negociados ligados aos esportes de inverno.

Por Flipar