Macacão de medalhista olímpica ultrapassa R$ 1 milhão em leilão

O macacão utilizado pela patinadora de velocidade Jutta Leerdam durante os Jogos de Inverno foi vendido em leilão por mais de R$ 1 milhão na plataforma MatchWornShirt. A peça se tornou um dos itens mais caros já negociados ligados aos esportes de inverno.

O valor arrecadado será destinado ao clube de patinação Pijnacker. Leerdam conquistou o ouro para a Holanda nos 1000m da patinação de velocidade com o tempo de 1min12s31.

Ao longo da história, diversos itens pessoais de celebridades – ou até direitos sobre suas obras – foram comercializados por valores exorbitantes. Veja outros casos.

Um vestido florido que pertenceu à princesa Diana foi arrematado por R$ 2,8 milhões num leilão. E a compradora era tão fã da Lady Di que desmaiou ao conseguir a peça.

Trata-se de Renae Plant, uma colecionadora que já tem mais de 2.700 artigos pessoais da princesa. O vestido arrematado desta vez era usado por Diana em eventos de caridade.

Em janeiro de 2022, os direitos de todas as obras do cantor David Bowie foram vendidos para a Warner Chappell Music por US$ 250 milhões – cerca de R$ 1,3 bilhão, sempre na cotação atual.

Em 2020, foi a vez dos direitos de Bob Dylan serem vendidos, dessa vez para a Universal Music por cerca de US$ 300 milhões – R$ 1,6 bilhão!

Vestidos de Marilyn Monroe – Em 2024, um vestido cor-de-rosa usado pela atriz foi arrematado por US$ 325 mil – aproximadamente R$ 1,7 milhão. Em 2016, o vestido branco de “O Pecado Mora ao Lado” (1955) foi vendido por US$ 4,6 milhões – cerca de R$ 25 milhões!

Guitarra de Kurt Cobain (Nirvana) – Em 2023, uma guitarra quebrada e autografada pelo vocalista do Nirvana foi vendida por US$ 595 mil – cerca de R$ 3,1 milhões.

Autógrafo de John Lennon – Em 2005, um autógrafo do eterno vocalista dos Beatles foi vendido por cerca de US$ 525 mil dólares – R$ 2,8 milhões. O curioso é que esse autógrafo havia sido dado por Lennon para o homem que o assassinou, Mark David Chapman.

Luvas de Michael Jackson – As icônicas luvas do “Rei do Pop” foram leiloadas em mais de uma oportunidade. Em 2009, um par que ele usou para estrear “Moonwalk” foi vendido por US$ 350 mil – em torno de R$ 1,8 milhão.

Violão de John Lennon – Outro item de John Lennon leiloado foi o violão usado por ele para gravar e compor vários hits dos Beatles. O valor? US$ 2,4 milhões – cerca de R$ 12,7 milhões.

Relógio de pulso de Elvis Presley – Um relógio da marca Omega feito em ouro branco e usado pelo “Rei do Rock” foi leiloado por US$ 1,8 milhão – cerca de R$ 9,5 milhões.

Guitarra de Jimi Hendrix – Uma guitarra modelo Japanese Sunburst, que pertenceu ao roqueiro, foi leiloada em 2020 por US$ 216 mil, o equivalente a R$ 1,1 milhão.

Lenço de papel usado pela Scarlett Johansson – Isso mesmo que você leu. Em 2008, um lenço de papel usado pela atriz foi leiloado no Ebay por US$ 5,3 mil, o equivalente a R$ 28 mil hoje em dia!

Dente de John Lennon – Achou que não teria mais John Lennon nessa lista? Em 2011, um molar do cantor foi comprado por um dentista por cerca de 20 mil libras – algo em torno de R$ 143 mil.

Ainda falando dos Beatles, o papel com o primeiro contrato assinado pela banda, em 1962, foi vendido em 2019 por 275 mil libras – cerca de R$ 2 milhões.

Óculos de John Lennon – Sim, ele de novo. Em 2020, o icônico par de óculos do músico foi vendido por US$ 56,8 mil – cerca de R$ 300 mil – em um leilão realizado em Londres.

