Montes e cânions do Deserto das Tabernas, na Andaluzia, formam cenário único na Europa

O Deserto das Tabernas foi palco de inúmeros filmes de faroeste. Entre eles estão produções clássicas como “Por um Punhado de Dólares” e “O Bom, o Mau e o Feio”, que aproveitaram sua paisagem árida e singular. A semelhança com o Velho Oeste americano atraiu diretores em busca de autenticidade, transformando o local em um verdadeiro ícone do cinema mundial.