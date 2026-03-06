Luiza Possi anuncia mudança na carreira: vai se dedicar à música gospel

Na legenda do vídeo, Possi afirmou que realizará alguns shows de despedida antes de iniciar oficialmente a nova fase da carreira. Além disso, ela descreveu o momento como um período de transição, marcado por mudanças e crescimento. A cantora também destacou que o processo de crescimento pode ser desafiador e dolorido, mas convidou os fãs a acompanharem essa nova etapa de sua trajetória.