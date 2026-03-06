Basílica de São Pedro: o desafio de proteger sem militarizar

A Basílica de São Pedro é um dos maiores edifícios religiosos do mundo, com capacidade para 60 mil pessoas (mais de cem vezes a população do Vaticano). Também é o edifício com o interior mais proeminente do Vaticano, sendo sua cúpula uma característica dominante do horizonte de Roma, adornado com 340 estátuas de mártires, santos e anjos.