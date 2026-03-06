Basílica de São Pedro: o desafio de proteger sem militarizar

A Basílica de São Pedro, localizada no Vaticano, é amplamente considerada o coração espiritual da Igreja Católica e recebe milhões de visitantes todos os anos. Tornou-se, assim, um dos pontos turísticos e religiosos mais importantes do mundo. Mas, após recentes episódios de vandalismo, a segurança já passa por reforço.
Por Flipar
Um ato de vandalismo dentro da Basílica, em fevereiro de 2026, reacendeu debates sobre segurança. Entretanto, o Vaticano almeja evitar a “militarização” de uma das igrejas mais visitadas do mundo, ainda dos tempos do Alto Renascimento italiano.
O cardeal Mauro Gambetti destacou que, apesar dos episódios, eles são raros diante dos mais de 20 milhões de visitantes anuais, reforçando que a Basílica continua sendo um espaço de acolhimento.
Um dos locais mais sagrados e simbólicos da cristandade, o altar principal fica sob o baldaquino barroco de Gian Lorenzo Bernini, obra monumental construída no século XVII em bronze e madeira que protege o Altar da Confissão, onde se acredita estar o túmulo de São Pedro.
Durante um outro incidente, há exatamente um ano – fevereiro de 2025 –, preciosos candelabros do século XIX foram derrubados e danificados, mostrando como o patrimônio artístico e religioso pode ser vulnerável a atos impulsivos.
Atualmente, entre 40 e 60 agentes garantem a segurança discreta dentro da Basílica, enquanto todos os visitantes passam por revista antes da entrada. A ideia, porém, é não ultrapassar limites, permitindo equilíbrio ao lugar: as pessoas que entram na Basílica devem manter uma sensação de ?liberdade.
A Basílica de São Pedro foi concluída em 18 de novembro de 1626 e consagrada de imediato pelo Papa Urbano VIII. Assim, em 2026 celebrará o 400º aniversário, marco que reforça sua importância histórica e espiritual para a Igreja Católica e para o mundo.
O Altar da Confissão, alvo dos atos recentes, é considerado o centro litúrgico da Basílica, simbolizando a ligação direta com o apóstolo Pedro, primeiro papa da Igreja Católica.
Os episódios de vandalismo, portanto, chamaram atenção internacional, já que turistas presentes registraram e compartilharam vídeos nas redes sociais, ampliando a repercussão global do ocorrido.
Em junho de 2023, outro ato de protesto ocorreu quando um homem polonês subiu no altar e tirou a roupa em manifestação contra a guerra na Ucrânia. O episódio evidenciou como o espaço pôde ser usado para mensagens políticas.
Gambetti alertou, ainda, sobre o papel de mídias sociais em incentivar comportamentos imitativos e pediu que jornalistas evitem estimular atos que possam ser reproduzidos. Assim, o Vaticano enfrenta o desafio de proteger patrimônio milenar sem transformar a Basílica em ambiente militarizado, buscando ações discretas que preservem a espiritualidade do local.
A Basílica de São Pedro é um dos maiores edifícios religiosos do mundo, com capacidade para 60 mil pessoas (mais de cem vezes a população do Vaticano). Também é o edifício com o interior mais proeminente do Vaticano, sendo sua cúpula uma característica dominante do horizonte de Roma, adornado com 340 estátuas de mártires, santos e anjos.
Os quatro pilares que a sustentam têm em sua base Santa Helena com a Cruz da Crucificação, Santa Verônica com o manto que secou o suor e sangue de Jesus Cristo, Santo André que foi crucificado na cruz em X, e São Longuinho com a lança que ele utilizou para perfurar Jesus Cristo durante sua crucificação.
Situada na Praça de São Pedro, a sua construção foi agraciada com contribuições de alguns dos maiores artistas da história da humanidade, tais como Bramante, Michelângelo, Rafael e Bernini. O local cobre uma área de 23 mil metros quadrados ou 2,3 hectares. Isso torna o gerenciamento da segurança um desafio logístico constante.
A Pietà de Michelangelo, que também já sofreu ataques no passado o que reforçou a necessidade de proteção, é um exemplo de tesouro artístico abrigado pela Basílica, além de sua função litúrgica.
Os incidentes recentes revelam, desse modo, fragilidades sociais contemporâneas, como destacou Gambetti, lembrando que há vulnerabilidades hoje que seriam inimagináveis há apenas duas décadas.
Apesar dos episódios, o Vaticano insiste que a Basílica, especificamente classificada pela UNESCO, catalogada e preservada como Património Mundial da Humanidade, deve continuar sendo um espaço de liberdade espiritual, onde os fiéis e turistas possam sentir acolhimento e não intimidação.
O aniversário de 400 anos da dedicação da Basílica será uma oportunidade para reafirmar sua relevância histórica, espiritual e artística, ao mesmo tempo em que se reforçam medidas de preservação e segurança.