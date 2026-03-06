Aos 73 anos, Delroy Lindo concorre pela primeira vez ao Oscar

No dia 15 de março de 2026, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas vai promover a cerimônia do Oscar. E um dos nomes que mais repercutiram no anúncio dos indicados em janeiro foi o de Delroy Lindo, que concorre na categoria de Melhor Ator Coadjuvante por sua atuação no filme “Pecadores”, de Ryan Coogler.

Por Flipar