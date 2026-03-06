Notícias

Índia inaugura estrada vermelha criada para proteger animais silvestres

O estado de Madhya Pradesh, na Índia, inaugurou em 2025 uma estrada projetada para reduzir atropelamentos de animais silvestres. A via fica na rodovia NH 45, que liga Bhopal a Jabalpur.

Segundo a National Highways Authority of India, responsável pelo projeto iniciado em 2024, a chamada “carretera roja” recebeu pigmentação vermelha e textura especial para chamar a atenção dos motoristas e incentivar a redução da velocidade.

A estrutura também conta com 25 passagens subterrâneas e cercas laterais que conduzem a fauna a travessias seguras. Câmeras movidas a energia solar monitoram o tráfego e o comportamento dos animais.

O avanço de urbanização em áreas de mata expõem os animais silvestres ao risco de atropelamento nas rodovias. Porém, assim como essa na Índia, algumas medidas estão sendo implantadas para prevenir acidentes.

Diversas estradas no Brasil vêm recebendo as “passagens de fauna”. São pistas que ligam um lado ao outro da rodovia, por cima ou por baixo, para que os bichos andem por ali, sem atravessar a pista. Com isso, protegem os animais – e também os motoristas.

A malha rodoviária brasileira tem mais de 90 mil quilômetros. Cerca de 500 ‘passagens de fauna’ foram construídas em pouco mais de 5 mil quilômetros, nos últimos quatro anos. Trata-se de um avanço ainda pequeno: apenas 6% das estradas brasileiras.

Trinta passagens subterrâneas são fiscalizadas por um sistema de câmeras 24 horas por dia. E mais de 6 mil animais silvestres foram flagrados usando esses caminhos em pouco mais de um ano, o que demonstra a eficácia do sistema.

Entre os animais filmados, estão antas, veados catingueiros e raposinhas do campo (foto), uma espécie que está ameaçada de extinção.

Uma concessionária administradora de uma das rodovias divulgou que, em um ano e meio, o número de acidentes envolvendo animais silvestres caiu em 86%.

Nas estradas que passam por parques ecológicos, a melhor opção são caminhos suspensos sobre as rodovias. Espécies de pontes especialmente criadas para animais.

Uma alternativa é um tipo de cerca guia, um sistema de barragem composto por material sustentável, destinado a animais menores, como tartarugas, lagartos e pequenos mamíferos.

Há também as barreiras eletrônicas, normalmente aplicadas em regiões marcadas pela conclusão de cercamentos. Esse mecanismo funciona graças à energia solar e apresenta resistência à passagem de veículos pesados.

Ao longo de trechos de estrada com presença de animais, é importante haver sinalização informando aos motoristas sobre o risco de acidentes. E o ideal é reduzir a velocidade e ter bastante atenção.

As passagens de fauna ajudam na proteção, inclusive, de animais que são dispersores de sementes e frutos como, por exemplo, os quatis (foto), essenciais para a conservação da floresta.

Do alto chega a ser curioso como uma passagem sobre uma rodovia pode ser, na verdade, uma extensão da floresta, repleta de verde e pronta para ser percorrida pelos animais silvestres.

Assim, espera-se que as passagens de fauna se espalhem por todo o país, dentro de um compromisso de preservação ambiental e de segurança para todos.

