Jet d’Eau: saiba como funciona o jato d’água gigante de Genebra

Um dos famosos marcos de Genebra, na Suíça, o Jet d’Eau é uma das maiores fontes do mundo e chama a atenção dos turistas que costumam visitar o país. O local, então, remonta o século XIX, com uma altura de 140 metros, quase 50 a mais que a Estátua da Liberdade.Por Flipar
Trabalhadores já pensionados da empresa de serviços públicos de Genebra, SIG, supervisionam o seu funcionamento. Ela, portanto, é ligada manualmente todas as manhãs.
Uma curiosidade é que o Jet d’eau foi construído por razões técnicas, de acordo com Hervé Guinand, da empresa de serviços públicos de Genebra SIG. Em 1886, Genebra cresceu consideravelmente, passando de 64.000 para 100.000 habitantes.
A cidade necessitava de energia para operar as máquinas industriais e comerciais. Por isso, construiu a central hidroelétrica de Coulouvrenière, alimentada pela água do Ródano.
No entanto, quando os operários terminavam o seu dia de trabalho, havia um excesso de pressão na rede. As bombas da central elétrica tiveram de ser prontamente desligadas pelos seus operadores.
Foi, então, instalada uma válvula de segurança, com a qual podia ser controlada a pressão. Ao abri-la, uma fonte de água jorrou para o alto. A fonte tinha apenas 30 metros de altura, só podia ser vista à noite e encontrava-se no final do edifício da central elétrica.
A fonte deixou de ser necessária como válvula de descompressão, porém os transeuntes apreciavam o jato de água. Genebra, então, decidiu torná-la uma atração turística. O segundo Jet d’eau foi colocado, então, num local mais proeminente no Jetée des Eaux-Vives.
A fonte, que na época já tinha 90 metros de altura, foi inaugurada em 1891, por ocasião do Festival Federal de Ginástica. O Jet d’eau foi iluminado pela primeira vez para assinalar o 600º aniversário da Confederação Suíça.
No primeiro momento, a fonte ligada à rede de água potável só era acionada aos domingos e feriados. Entretanto, a partir de 1906, era possível admirá-la ocasionalmente durante a semana em virtude de sua grande popularidade.
Tempos depois, especificamente em 1951, o mecanismo foi modernizado e a cortina de água passou a atingir uma altura de 140 metros.
O novo sistema de bombeamento autónomo, parcialmente localizado abaixo da linha de água, ejeta 500 litros de água por segundo a uma velocidade de 200 km/h.
As duas bombas da empresa suíça Sulzer, denominadas de Jura e Saléve, lançam 7 toneladas de água para o alto. Além disso, o Jet d’eau tem um bocal que permite um jato de água com um diâmetro de 16 cm na base.
Nas bombas, foram acrescentadas outras inovações, como uma nova iluminação, com projetores LED de cores diferentes. Existe a possibilidade de projetar uma bandeira nacional em ocasiões especiais, por exemplo.
Foi também construído um passadiço móvel para que os utilizadores de cadeiras de rodas tenham acesso ao cais. Isso permite visitar a casa das bombas, em visitas de grupo organizadas pela SIG.
O Jet d’eau não funciona automaticamente. Todas as manhãs, ele é ligado por um trabalhador pensionado da SIG, através de um botão. Com uma mão no interruptor e de olho na previsão do tempo, o profissional supervisiona o ponto turístico até que seja desligado à noite.
Apenas em dois casos, as bombas são desligadas. Em caso de vento forte, o Jet d’eau é paralisado assim que as primeiras gotas atinjam os barcos ou os cais. Além de quando as temperaturas chegam perto de 0 °C, para que os cais não fiquem molhados ou se transforme em uma pista de gelo.
“Por vezes, há representantes de cidades que querem visitar as instalações e a casa das bombas, uma vez que o nosso Jet d’eau é conhecido em todo o mundo”, afirma Hervé Guinand.
“Não fazemos disso um segredo comercial e temos todo o gosto em partilhar as nossas experiências com os outros”, completou.
Seul, na Coreia do Sul, se interessou pelo Jet d’eau de Genebra ao inaugurar a sua própria fonte com 202 metros de altura, por causa do campeonato mundial de futebol na Coreia do Sul. Ao lado das fontes de Jeddah, na Arábia Saudita, e de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, esta é uma das fontes mais altas do mundo.
Genebra é uma cidade da Suíça, localizada no Cantão de Vaud, no oeste do país. Ela figura como a segunda mais populosa cidade do país, depois de Zurique.
Ela é, ao lado de Nova York, o centro mais importante da diplomacia e da cooperação internacional em razão da presença de inúmeras organizações internacionais, Isso a faz ser sede de diversos departamentos e filiais das Nações Unidas, da Cruz Vermelha e da UNESCO.
Genebra apareceu pela primeira vez na história como uma cidade fronteiriça, fortificada contra os celto-germânicos helvécios, chamada pelos romanos de Genava e conquistada por eles em 121 a.C.
Devido à notória neutralidade suíça, Genebra foi escolhida para albergar um grande número de organizações de cooperação internacional. Assim a chamada Genebra Internacional conta com mais de 20 organizações internacionais e mais de 250 organizações não governamentais (ONG).