Zoeira que vem da natureza: os animais mais barulhentos do mundo

Os lobos cinzentos habitam diversos pontos do Hemisfério Norte. São encontrados, principalmente, no Canadá, Alasca, Ásia e Europa. Vivem cerca de 13 anos e são capazes de correr até 65 km/h, o que facilita a captura de presas. De forma solitária, eles capturam animais menores, como coelhos e castores. Mas, quando a presa é grande, os lobos se juntam em alcateia para o embate contra alces e bisões, por exemplo.