Cidade histórica fundada no século 10 é localizada na Espanha após mais de mil anos de mistério

Um mistério sobre onde teria sido o local exato da cidade islâmica de Madinat al-Zahira permaneceu como um dos grandes enigmas da arqueologia na Espanha por mais de mil anos.

Autor Desconhecido/Wikimedia Commons

A cidade-palácio teria sido fundada no século 10 por Almanzor, poderoso líder político e militar do período final do califado omíada em al-Andalus, mas seu paradeiro acabou se perdendo ao longo dos séculos.

Wikimedia Commons/Naza28

Graças ao auxílio da tecnologia, uma pesquisa recente conduzida pelo pesquisador Antonio Monterroso Checa, da Universidade de Córdoba, trouxe novas pistas sobre o assunto.

Reprodução

A peça-chave da investigação foi o uso do LIDAR (Light Detection and Ranging), um sistema de scanner a laser que apresentou novas evidências sobre a origem do local.

Wikimedia Commons/David Monniaux

O equipamento emite feixes de luz que atingem o solo e retornam ao sensor. Ao medir o tempo de resposta desses pulsos na velocidade da luz, o sistema cria modelos tridimensionais ultraprecisos.

Ralf Vetterle/Pixabay

A grande vantagem do LIDAR é sua capacidade de “enxergar” através da vegetação densa, revelando imperfeições e estruturas no terreno que são invisíveis a olho nu.

Wikimedia Commons/ZephIR Lidar

Quando foi construída, Madinat al-Zahira não era apenas um assentamento comum; a cidadela serviu como centro administrativo e político de al-Andalus nas últimas décadas do domínio omíada.

Wikimedia Commons/Zarateman

Textos medievais descrevem o local como uma cidade monumental concebida para competir em prestígio com Madinat al-Zahra, complexo fundado também no século 10 por Abd ar-Rahman III, primeiro califa de al-Andalus.

Flickr - Kent Wang

Ao contrário de Madinat al-Zahra, que ainda conserva ruínas extensas, Madinat al-Zahira foi totalmente arrasada após a queda de Almanzor.

Wikimedia Commons/R Prazeres

Esse desaparecimento quase completo transformou a cidade em um mistério geográfico, dando origem a mais de 20 hipóteses sobre sua localização ao longo do tempo — nenhuma delas sustentada por evidências físicas claras.

Wikimedia Commons/Toledano0

Os dados utilizados no estudo foram obtidos a partir de levantamentos do Instituto Geográfico Nacional da Espanha.

Divulgac?a?o/Universidade de Co?rdoba

Entre os séculos 9 e 10, Córdoba era uma das maiores e mais ricas da Europa. Sob o governo do califa Abd ar-Rahman III, passou a ser a capital do Califado de Córdoba, um poderoso estado islâmico que dominava grande parte da Penín

Pexels/Sarah Hall

Nesse período, a cidade se destacou como um centro de cultura, ciência e comércio, reunindo bibliotecas, escolas, mesquitas e mercados que atraíam estudiosos de diversas partes do mundo islâmico e do Mediterrâneo.

Wikimedia Commons/Jose María Ligero Loarte

Foi nesse contexto que Madinat al-ZahraÂ passou a servir como sede administrativa e residÃªncia da corte. O complexo ficava nos arredores de CÃ³rdoba e simbolizava o poder e o prestÃ­gio do califado.

Gabriel Trujillo/Unsplash

