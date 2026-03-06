Onde a civilização nunca se quebrou: cidades mais antigas do Irã continuamente habitadas

O Irã é um dos berços da civilização, com cidades que atravessaram milênios sem perder sua vitalidade. Essas urbes, continuamente habitadas, guardam memórias de impérios, rotas comerciais e tradições que moldaram a região. Explorar suas ruas é caminhar por camadas de história viva, onde passado e presente se entrelaçam em cada pedra e mercado.Por Flipar
Fundada há mais de 4.000 anos, Susa foi capital do Império Elamita e depois importante centro persa. Suas ruínas revelam palácios e templos que testemunham o poder de antigas dinastias. Ainda hoje, a cidade moderna convive com vestígios arqueológicos que reforçam sua relevância histórica.
Localizada próxima a Teerã, Rey (antiga Rhages) é uma das cidades mais antigas do Irã, mencionada em textos zoroastrianos. Foi centro estratégico na Rota da Seda e palco de batalhas históricas. Apesar de ter sido destruída várias vezes, manteve população contínua e preserva sítios arqueológicos importantes.
Hamadã é identificada com a lendária Ecbátana, capital dos medos. Sua localização estratégica a tornou centro político e cultural por séculos. Hoje, combina monumentos antigos com vida urbana moderna, mantendo viva a memória de impérios que dominaram a região.
Embora famosa por sua arquitetura islâmica, Isfahan tem raízes que remontam à Antiguidade. Foi habitada desde tempos pré-históricos e floresceu sob diversas dinastias. Suas pontes, mesquitas e praças refletem séculos de continuidade urbana e cultural.
Shiraz é conhecida como cidade dos poetas, mas sua história é muito mais antiga. Situada próxima a Persépolis, foi centro administrativo e cultural desde o período aquemênida. A tradição literária e artística atual conecta-se com esse passado de esplendor.
Fundada na Antiguidade, Nishapur prosperou como centro comercial e intelectual na era islâmica. Foi lar de figuras como Omar Khayyam e preserva ruínas que revelam sua importância. Apesar de terremotos e invasões, manteve população contínua.
Yazd é uma das cidades habitadas mais antigas do mundo, famosa por sua arquitetura adaptada ao deserto. Torres de vento e qanats mostram engenhosidade persa para sobreviver em clima árido. É também centro do zoroastrismo, mantendo tradições milenares.
Kerman surgiu como posto estratégico em rotas comerciais e militares. Sua história atravessa impérios persas e árabes, mantendo relevância regional. Hoje, mescla bazares históricos com expansão urbana moderna, preservando continuidade habitacional.
Tabriz foi habitada desde a Antiguidade e floresceu como capital em diferentes períodos. Sua localização no noroeste a tornou ponto vital de comércio e cultura. A cidade atual ainda guarda mesquitas e bazares que testemunham séculos de vida contínua.
Qazvin tem raízes antigas e ganhou destaque como capital safávida. Sua posição estratégica a conectou a rotas comerciais e militares. Hoje, preserva monumentos históricos e mantém população ativa, reforçando sua continuidade urbana.
Kashan é habitada desde tempos pré-históricos, com sítios como Tepe Sialk revelando ocupação milenar. A cidade prosperou como centro de artesanato e comércio. Suas casas históricas e jardins refletem tradição e permanência cultural.
Dezful surgiu na Antiguidade e manteve população contínua graças ao rio Dez. Sua ponte de pedra, construída na era sassânida, ainda é usada, simbolizando continuidade. A cidade combina herança histórica com vida moderna vibrante.
Zanjan tem raízes antigas e foi importante na era sassânida. Sua localização estratégica a tornou centro de comércio e artesanato. A cidade moderna preserva continuidade habitacional e tradições culturais.
Embora famosa como centro religioso islâmico, Mashhad tem raízes antigas como assentamento contínuo. Sua importância cresceu com o túmulo do imã Reza, mas a ocupação remonta a séculos anteriores. É hoje uma das maiores cidades do Irã, mantendo continuidade histórica.