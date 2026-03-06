Onde a civilização nunca se quebrou: cidades mais antigas do Irã continuamente habitadas

O Irã é um dos berços da civilização, com cidades que atravessaram milênios sem perder sua vitalidade. Essas urbes, continuamente habitadas, guardam memórias de impérios, rotas comerciais e tradições que moldaram a região. Explorar suas ruas é caminhar por camadas de história viva, onde passado e presente se entrelaçam em cada pedra e mercado.

Por Flipar