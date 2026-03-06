Grande variedade de arroz surpreende quem costuma ver os mesmos tipos no mercado

Arroz Arroz Doce- Essa deliciosa sobremesa, presente em diversas culturas, oferece uma textura cremosa e doce. Elaborado com arroz de grãos curtos, geralmente o agulhinha, açúcar e leite, pode ser servido sozinho ou com canela, frutas ou coco ralado.oce- Essa deliciosa sobremesa presente em diversas culturas, oferece uma textura cremosa e doce. Elaborado com arroz de grãos curtos, geralmente o agulinha, açúcar e leite, podendo ser servido sozinho ou com canela, frutas ou coco ralado.