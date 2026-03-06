Falta de umidade: Como é a vida na cidade mais seca do planeta

A cidade mais seca do mundo é Arica, no Deserto do Atacama. Fica na região de Arica e Parinacota, no extremo norte do Chile. Veja peculiaridades desse local tão chamativo, onde as pessoas precisam se adaptar à falta de umidade no dia a dia.Por Flipar
O lugar sofre com a ausência de precipitação – quando água congelada se forma na atmosfera e cai de volta na Terra. Este processo pode ocorrer de diversas maneiras como chuva, granizo ou neve
Ao lado da evaporação e condensação, a precipitação é uma das três partes principais do ciclo da água no planeta. A cidade de Arica possui uma média de precipitação anual, que não supera os 0,76 litro por m²
A secura presente na localidade ocorre devido a um conjunto de razões climáticas e geográficas como a sombra de chuva, a corrente fria de Humboldt, além de estar no deserto do Atacama (foto)
A cidade fica em uma zona de sombra de chuva. Isso significa que os ventos majoritariamente esvaziam sua umidade sobre as montanhas localizadas nas redondezas e sobra pouca precipitação na área costeira
Já sobre a corrente fria de Humboldt, que atua no Oceano Pacífico é mais um fator que colabora para a aridez. Ela é definida como a movimentações das águas dos mares e oceanos
No caso, a Corrente de Humboldt é responsável pela formação de deserto por causa da baixa temperatura e da pouca umidade relativa do ar transferida para a atmosfera. A Cordilheira dos Andes se torna uma grande barreira geográfica que detém a umidade.
Assim, a evaporação das águas é impedida deixando a massa de ar local seca e gerando o clima árido do Deserto do Atacama, no Chile
Com o problema da escassez de água, a cidade precisou buscar soluções para amenizá-la.
A cidade faz a dessalinização da água do mar e compra água de outras regiões
As usinas de dessalinização disponibilizam água potável para consumo humano, enquanto caminhões-pipa transportam água para áreas sem acesso a redes de distribuição
Arica também possui sistemas de captação e armazenamento de água da chuva. A água da chuva, ainda que chegue poucas vezes, é captada por meio de coberturas ou superfícies impermeáveis. Em seguida, a água é guardada em cisternas ou reservatórios.
Na agricultura, sistemas de irrigação e tecnologias adequadas potencializam o uso da água.
A cidade prioriza a variedade de culturas que sejam resistentes e métodos de cultivo ideais para serem colocados em prática no deserto.
Os pontos turísticos mais atraentes da cidade são as lindas praias e e o ‘Morro de Arica’ que se destaca pelas vistas panorâmicas. O local também tem como pontos fortes a conservação da arquitetura colonial e vasta história cultural
Um exemplo que se encaixa neste cenário é a Catedral de São Marcos, obra arquitetônica que substituiu a antiga Igreja Matriz de Arica destruída por um terremoto em 1868. Ela foi erguida sobre os escombros da antiga.
A rica história cultural da cidade é bem retratada pelo Museu San Miguel de Azapa. O local comporta mais de 20 mil peças que mostram o desenvolvimento da população divididas em três seções que incluem temáticas sobre a terra e o mar, os homens e a produção agrícola e artesanal, e a crença religiosa.
A â??Ruta de las Iglesiasâ?? consiste em um circuito turÃstico patrimonial estruturado em torno de 14 igrejas localizadas na regiÃ£o de Arica e Parinacota. O trajeto foi desenvolvido para promover o turismo e preservar o legado histÃ³rico-religioso do Norte do paÃs
A respeito dos atrativos naturais, a área oferece aos turistas o Vale do Azapa. Um oásis famoso pela produção de frutos como a goiaba, manga, banana e papaia. As azeitonas de Azapa, características pela cor violeta e pelo sabor amargo, são conhecidas internacionalmente.
O Parque Nacional Lauca é rico em fauna e flora. Várias das espécies que estão ali são endêmicas, ou seja, não existem em nenhum outro lugar do planeta.
Há a possibilidade de conhecer um dos quatro vulcões (o Parinacota, o Pomerape, o Guallatire e o Acotango), todos com mais de 6 mil metros de altitude, e ver o belo Lago Chungará, um dos mais altos do mundo.