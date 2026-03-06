Lipídios saudáveis: Alimentos que têm gordura boa fazem bem à saúde

Ovo – Fonte de proteína muito consumida por substituir alternativas mais caras, como carne, frango e peixe, o ovo também é um alimento que fornece gordura saudável. Cada ovo de galinha tem cerca de 5 gramas de gordura, mas apenas 1,5 grama é de gordura saturada. O ovo tem ácido fólico, minerais, vitaminas A e E. Protege as células de doenças, aumenta a massa muscular e favorece a concentração. 100 gramas de ovo cozido têm 155 calorias. Um ovo médio fica na faixa de 85 calorias.