Petróleo, longa ditadura e língua espanhola: curiosidades sobre Guiné Equatorial

A Guiné Equatorial é um dos países mais singulares do continente africano. Pequena em território e população, a nação chama atenção por reunir características culturais, históricas e políticas pouco comuns na região. 

Localizada na costa ocidental da África Central, às margens do Golfo da Guiné, ela é o único país africano que tem o espanhol como língua oficial predominante, herança direta do período colonial. 

Essa peculiaridade linguística convive com uma história marcada por diferentes influências europeias, riqueza petrolífera recente e o regime ditatorial mais longo em vigência na África.

O território que hoje forma a Guiné Equatorial foi inicialmente explorado por navegadores portugueses no século 15. Em 1471, o navegador Fernão do Pó chegou à ilha que hoje se chama Bioko, onde está localizada a capital Malabo. 

Durante séculos, Portugal manteve presença na região, mas em 1778 decidiu ceder as ilhas e direitos comerciais sobre parte do território continental à Espanha por meio do Tratado de El Pardo. 

A partir daí, os espanhóis passaram a administrar a colônia, que ficaria sob seu domínio por quase dois séculos.

A independência foi conquistada apenas em 1968. O primeiro presidente do país foi Francisco Macías Nguema, cujo governo tornou-se rapidamente autoritário e marcado por repressão e isolamento internacional. 

Em 1979, ele foi deposto em um golpe liderado por seu sobrinho, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Desde então, Obiang permanece no poder, o que faz de seu governo a mais longa ditadura em atividade na África e uma das mais duradouras do mundo.

Apesar de pequeno, o país apresenta uma composição geográfica curiosa. Ele é formado por uma região continental chamada Río Muni e por várias ilhas no Golfo da Guiné. A mais importante delas é Bioko, onde fica a capital Malabo. 

Outra ilha relevante é Annobón, situada mais ao sul e relativamente isolada. Essa divisão territorial contribuiu para a formação de diferentes identidades culturais e grupos étnicos dentro do país, como os fang, os bubis e os ndowe.

No campo linguístico, a Guiné Equatorial também apresenta uma combinação incomum. O espanhol é a língua mais utilizada na administração, na educação e na vida pública, tornando o país um caso único na África. 

O francês também é idioma oficial desde 1998, refletindo a proximidade geográfica com países francófonos vizinhos. Já o português foi adotado como língua oficial em 2010, principalmente como parte de uma estratégia diplomática para integrar a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O país acabou ingressando oficialmente na organização em 2014. 

A economia da Guiné Equatorial passou por uma transformação radical nos anos 1990, quando grandes reservas de petróleo foram descobertas em suas águas territoriais. Em pouco tempo, o país se tornou um dos maiores produtores do combustível fóssil da África subsaariana.

No entanto, essa riqueza não se refletiu em melhorias amplas nas condições de vida da população. A desigualdade social é considerada uma das mais altas do mundo, e grande parte da renda do petróleo permanece concentrada nas elites políticas e econômicas.

A vida cultural do país também carrega influências diversas. As tradições africanas continuam muito presentes, especialmente na música, na dança, na culinária e nas festividades comunitárias, enquanto o legado espanhol se manifesta na língua, na arquitetura e em certos costumes urbanos. 

Ao mesmo tempo, elementos culturais de origem portuguesa ainda podem ser percebidos em aspectos históricos e linguísticos, embora o português seja pouco utilizado no cotidiano.

Curiosamente, a Guiné Equatorial também já apareceu de forma inesperada no imaginário cultural brasileiro. Em 2015, a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis conquistou o título do carnaval do Rio de Janeiro com um enredo dedicado ao país. 

Hoje, a Guiné Equatorial continua sendo um país que desperta curiosidade por suas contradições. De um lado, possui recursos naturais abundantes e uma posição estratégica no Golfo da Guiné. De outro, enfrenta críticas internacionais constantes relacionadas à falta de democracia, às restrições às liberdades políticas e à desigualdade social. 

