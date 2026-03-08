Diferenças entre molho, extrato e ketchup: como usar cada tipo de tomate

O tomate é um dos ingredientes mais presentes na alimentação cotidiana, aparecendo em saladas, molhos, refogados e pratos prontos. Rico em licopeno, vitaminas e compostos antioxidantes, ele combina sabor, praticidade e valor nutricional.Por Flipar
Ao longo do tempo, o tomate passou a ser consumido também em versões industrializadas, que facilitam a rotina. Essas variações, porém, mudam bastante em composição, uso culinário e impacto na saúde.
Apesar dos benefícios, é importante atenção aos excessos e aos rótulos, já que alguns produtos levam conservantes, açúcar e sódio em quantidades elevadas.
Entender as diferenças entre os tipos de derivados de tomate e observar o que cada um leva na composição ajuda a usar o tomate a favor da saúde, sem abrir mão do sabor.
Molho de tomate
É feito a partir do tomate cozido e triturado, podendo ou não receber temperos. As versões simples podem ser boas aliadas no dia a dia, especialmente quando trazem poucos ingredientes.
Muitos molhos prontos levam açúcar, sódio elevado e aditivos. Quanto maior a lista de ingredientes, maior a chance de ser um produto ultraprocessado.
Extrato de tomate – É a forma mais concentrada do tomate, com sabor intenso e textura espessa. Rende bastante e é usado para dar cor e profundidade a molhos, carnes e ensopados
Por ser concentrado, deve ser usado com moderação. Alguns rótulos incluem sal em excesso, o que exige atenção.
Tomate pelado – Consiste no tomate inteiro, sem casca, conservado no próprio suco ou em purê leve. Costuma ter poucos ingredientes e sabor mais próximo do tomate fresco.
Permite controle total do tempero e é uma das opções industrializadas mais equilibradas.. Mas é importante observar o teor de sódio e evitar versões com açúcar adicionado.
Ketchup – É um condimento à base de tomate, vinagre, açúcar e especiarias. Não substitui molho de tomate e tem função diferente na alimentação.
O ketchup costuma ter alto teor de açúcar e sódio, devendo ser consumido apenas ocasionalmente.
Para quem prefere preparar o próprio molho, basta usar tomates maduros, retirar sementes se desejar menos acidez e cozinhar lentamente até encorpar. O preparo simples preserva o sabor e evita aditivos desnecessários.
Para incrementar o molho de tomate preparado em casa, vale acrescentar azeite de oliva, cebola, alho, ervas frescas, cenoura ralada ou manjericão. Esses ingredientes equilibram a acidez, realçam o aroma e tornam o molho mais nutritivo e saboroso.
Use tomates bem maduros, lave, retire o cabinho e pique. Refogue cebola e alho em azeite, acrescente o tomate e cozinhe em fogo médio até que ele se desmanche e forme um molho encorpado.
Ajuste o sal, bata se quiser textura lisa e finalize com ervas como manjericão ou orégano. Para reduzir a acidez, cozinhe junto um pedaço de cenoura e retire antes de servir.