Não é só Harry Potter: descubra outros livros de J. K. Rowling

Muita gente pode não saber, mas a escritora e roteirista J. K. Rowling é responsável por outras obras incríveis além da saga Harry Potter. Ela usou sua criatividade para compor também outros trabalhos. Além dos livros vinculados à saga de magia, ela escreveu 1 romance usando o próprio nome e 7 policiais usando pseudônimo de Robert Galbraith.Por Flipar
The Casual Vacancy (2012) – (Morte Súbita) – Primeiro romance adulto de J. K. Rowling. A história se passa na pequena cidade inglesa de Pagford, abalada pela morte inesperada de um conselheiro municipal. A disputa para ocupar o cargo revela conflitos sociais, segredos e tensões entre os moradores.
The Cuckoo’s Calling (2013) – (O Chamado do Cuco) – Primeiro livro da série policial protagonizada pelo detetive particular Cormoran Strike. Ele investiga a morte de uma supermodelo que aparentemente teria cometido suicídio. À medida que avança, surgem indícios de que o caso pode ter sido um assassinato.
The Silkworm (2014) – (O Bicho-da-Seda) – Um escritor desaparece após entregar um manuscrito satírico que ridiculariza várias figuras do meio literário. Quando ele é encontrado morto, o detetive Strike precisa descobrir qual dos muitos ofendidos poderia ter cometido o crime.
Career of Evil (2015) – (Vocação para o Mal) – Um pacote contendo uma perna humana chega ao escritório de Cormoran Strike. O detetive suspeita que o responsável esteja ligado ao seu passado. A investigação o obriga a enfrentar antigos inimigos e segredos pessoais.
Lethal White (2018) – (Branco Letal) – Um jovem afirma ter testemunhado um assassinato na infância e procura ajuda de Strike. O caso leva o detetive e sua parceira Robin a um intrincado enredo envolvendo chantagem, política e disputas entre membros da elite britânica.
Troubled Blood (2020) â?? (Sangue Revolto) â?? Strike e Robin investigam o desaparecimento de uma mÃ©dica ocorrido dÃ©cadas antes. O caso envolve testemunhos contraditÃ³rios, pistas antigas e atÃ© estudos de astrologia. A dupla precisa reorganizar fragmentos do passado para resolver o mistÃ©rio.
The Ink Black Heart (2022) – (Coração de Tinta Negra) – A investigação gira em torno do assassinato de uma criadora de conteúdo digital ligada a um desenho animado online de grande sucesso. O crime acontece em meio a ataques virtuais e conflitos em comunidades da internet.
The Running Grave (2023) – (O Túmulo em Fuga) – Robin se infiltra numa seita suspeita de manipulação psicológica e abusos contra seus seguidores. Enquanto Strike conduz a investigação do lado de fora, ela enfrenta os perigos de viver dentro do grupo. O caso revela o funcionamento de organizações fechadas e controladoras.
The Ickabog (2020) – (O Ickabog) – Livro de fantasia infantil ambientado no reino fictício de Cornucópia, um lugar aparentemente próspero e feliz. A trama gira em torno da antiga lenda do Ickabog, uma criatura misteriosa que viveria nos pântanos da região. Quando rumores sobre o monstro começam a se espalhar, a história aborda temas como verdade, medo e manipulação do poder.
J.K. Rowling é natural da cidade de Yate, nos arredores de Bristol, Inglaterra. Nascida em 31 de julho de 1965, é filha de Peter James Rowling e de Anne Volant.
Seus pais eram leitores assíduos e influenciaram a pequena Joanne a praticar esta atividade. A casa, inclusive, era repleta de livros.
Ainda na infância, Joanne era a autora das histórias que lia para sua irmã mais nova, Diane. Seu primeiro livro de ficção foi produzido quando tinha seis anos, “A História de Um Coelho Chamado Coelho”.
Em 1982, Rowling fez prova para tentar ser aceita na Universidade de Oxford, mas não foi aprovada. No entanto, ingressou na Universidade de Exeter (foto) e conseguiu o diploma de bacharel de artes em francês e estudos clássicos.
Em seguida, ela foi para Paris com o objetivo de fazer curso de especialização e se formou em 1986. Retornou à Inglaterra e conseguiu emprego como pesquisadora da Anistia Internacional (foto) em Londres.
A história de Harry Potter surgiu durante uma viagem de trem de Manchester para Londres, mas ela não tinha como anotar. Quando chegou à estação de Clapham Junction (foto), na capital britânica, começou a fazer as anotações.
Inclusive, diversos personagens já estavam totalmente definidos. “Harry Potter simplesmente entrou na minha cabeça inteiramente formado”, ressaltou Joanne.
Em 1991, um anúncio no The Guardian para lecionar inglês na cidade do Porto, em Portugal, chamou sua atenção. Ela pediu demissão da função de pesquisadora e foi morar na cidade portuguesa.
Ela dava aula à noite e seguiu escrevendo a narrativa de Harry Potter durante o dia. Passou a frequentar a famosa “Livraria Lello”, no centro histórico de Porto, em Portugal.
Por sinal, o local serviu de inspiração para Rowling criar ‘Floreios e Borrões’, lugar em que os jovens magos compravam os livros escolares para Hogwarts.
Após um ano e meio em Portugal, Joanne se casou com o português Jorge Arantes, em 1992. Eles tiveram uma filha, Jessica Isabel Rowling Arantes (foto), nome escolhido para homenagear Jessica Mitford, escritora que era a referência para Rowling.
O casal se separou em 1993 e com sua filha ainda bebê, ela foi para Edimburgo, na Escócia, onde morava sua irmã. Nesse período, como estava desempregada, buscou ajuda social.
Rowling concluiu seu primeiro livro da saga Harry Potter em 1996. Ela o nomeou como “Harry Potter e a Pedra Filosofal”. A autora foi rejeitada por diversas editoras até que a obra agradou a Bloombury, que a publicou em 26 de junho de 1997.
A escritora adicionou um ‘K’ da sua avó materna Kathleen em seu nome. Assim, passou a assinar suas histórias como J.K. Rowling.
A mudança foi uma sugestão do editor da Bloombury, Barry Cunningham. Segundo ele, seria difícil um livro tão destacadamente escrito por uma mulher cair nas graças dos leitores.
A saga conta com sete livros, como “Harry Potter e a Pedra Filosofal”; “Harry Potter e a Câmara Secreta”; “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban”; “Harry Potter e o Cálice de Fogo” e outros.
Seu trabalho ganhou notoriedade mundial, vendendo mais de 600 milhões de cópias. Depois, se transformou na saga literária mais vendida da história. A saga ja foi traduzida para mais de 80 idiomas.
Além disso, Rowling recebeu premiações e honrarias: Autora do Ano pela British Awards; A Ordem do Império Britânico; The Edimburgh Awards; Título de Cavaleiro da Ordem da Legião de Honra, na França, entre outros.
Além disso, J. K. Rowling foi eleita pela Enciclopédia Britânica uma das 300 mulheres que mudaram o mundo.
O sucesso foi tão grande que a Warner Bros comprou os direitos e transformou seus sete livros em uma série de oito filmes, com o último sendo dividido em duas partes.
Joanne ainda foi autora de outras produções como: “Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los”, “Histórias de Hogwarts: Poder Político e Poltergeists Petulantes” , “Hogwarts: Um Guia Imperfeito e Impreciso” e “Animais Fantásticos”.