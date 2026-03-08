Não é só Harry Potter: descubra outros livros de J. K. Rowling

Muita gente pode não saber, mas a escritora e roteirista J. K. Rowling é responsável por outras obras incríveis além da saga Harry Potter. Ela usou sua criatividade para compor também outros trabalhos. Além dos livros vinculados à saga de magia, ela escreveu 1 romance usando o próprio nome e 7 policiais usando pseudônimo de Robert Galbraith.

Por Flipar