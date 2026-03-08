Roer unhas vai além de simples mania: entenda os riscos da onicofagia

Roer unhas parece somente uma mania, mas é um hábito patológico e um distúrbio de higiene. Pode surgir como resposta à ansiedade, estresse ou tédio, trazendo alívio momentâneo. Mas com o tempo, o cérebro aprende a repetir esse gesto, transformando-o em um hábito difícil de controlar e capaz de gerar impactos físicos, emocionais e sociais.

Por Flipar