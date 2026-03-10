Gosta? Veja quitutes com pimenta em diferentes países

Os países que mais utilizam pimenta na culinária costumam estar em regiões de clima quente e têm tradições gastronômicas marcadas pelo uso intenso de temperos. Um dos exemplos mais conhecidos é o México, o primeiro da lista que você verá agora.Por Flipar
México – Mole Poblano: Um molho espesso e rico que combina pimentas secas (como ancho e mulato), especiarias e chocolate, servido com carne.
MÃ©xico – Tacos al Pastor: Carne marinada em uma mistura de pimentas, como guajillo e ancho, servida em tortilhas com abacaxi, cebola e coentro.
Tailândia – Tom Yum: Uma sopa picante e azeda, feita com pimenta tailandesa, capim-limão e camarão.
Tailândia – Som Tam (Salada de Mamão Verde): Uma salada refrescante e extremamente picante, feita com pimentas vermelhas, mamão verde ralado, molho de peixe e amendoim.
Índia – Vindaloo: Um curry originário de Goa, conhecido por sua intensidade e uso de pimentas fortes.
Índia – Bhut Jolokia Curry: Feito com uma das pimentas mais ardidas do mundo, o Bhut Jolokia (pimenta fantasma).
Coreia do Sul – Kimchi: Um prato icônico de vegetais fermentados, geralmente repolho ou nabo, temperado com pimenta vermelha em pó (gochugaru).
Coreia do Sul – Tteokbokki: Bolinhos de arroz cozidos em um molho apimentado à base de gochujang (pasta de pimenta fermentada).
Etiópia – Doro Wat: Um ensopado apimentado de frango feito com berbere, uma mistura de especiarias rica em pimenta e ervas.
Etiópia – Shiro Wat: Um prato vegetariano à base de farinha de grão-de-bico, com sabor marcante e picante, também usando berbere.
China (Região de Sichuan) – Mapo Tofu: Tofu cozido em um molho picante e entorpecente, feito com pimentas de Sichuan e pasta de feijão apimentada.
China – Hot Pot Sichuan: Uma panela fervente com caldo apimentado e aromático, onde se cozinham carnes e vegetais.
Embora a pimenta não seja onipresente na culinária brasileira, algumas regiões, como o Norte, Nordeste e Sudeste, possuem pratos em que ela é essencial para o sabor e a autenticidade. Além disso, o uso de molhos de pimenta caseiros é muito comum como acompanhamento em todo o país.
Vatapá (Bahia) – Um prato de influência africana, feito com camarão seco, azeite de dendê, leite de coco e pão ou farinha. A pimenta-malagueta é usada para dar o toque apimentado.
Moqueca (Bahia e Espírito Santo) – Prato de peixe ou frutos do mar cozidos em leite de coco, azeite de dendê (na versão baiana) e temperos como pimenta dedo-de-moça ou malagueta.
Pato no Tucupi (Pará) – Um prato amazônico, feito com tucupi (um caldo amarelo fermentado da mandioca) e jambu. A pimenta-de-cheiro, típica da região, é usada para intensificar o sabor.
Baião de Dois com Pimenta (Nordeste) – Apesar de não ser naturalmente apimentado, muitas receitas de baião de dois levam pimenta-de-cheiro ou malagueta como toque opcional.
Caldo de Piranha (Pantanal e Amazônia) – Uma sopa feita com carne de piranha, rica em temperos e onde a pimenta-de-cheiro ou a malagueta é usada para realçar o sabor.