É ver para crer! Esses banheiros públicos existem de verdade

Imagine o choque de encontrar um banheiro público com design extraordinário ou posicionado em um local totalmente improvável. Algumas estruturas rompem o óbvio e transformam uma necessidade básica em uma experiência visual inusitada.Por Flipar
Ao redor do mundo, alguns banheiros públicos vão muito além da função básica e se transformaram em verdadeiras atrações (seja pelo bem ou pelo mal).
Conheça 8 banheiros públicos inusitados que desafiam a ideia do convencional e provam que até mesmo os lugares mais simples podem ser surpreendentes!
1) Paris, França – Em Paris, é comum encontrar banheiros públicos automáticos e que se limpam sozinhos em áreas movimentadas da cidade.
A tecnologia facilita o uso e garante que o local esteja sempre limpo e pronto para o próximo usuário. Esses banheiros são tão famosos que viraram até pontos turísticos!
2) Tóquio, Japão – Chamado de Yoyogi Fukamachi Mini Park, esse banheiro foi projetado pelo arquiteto Shigeru Ban e se tornou um ícone. Feito com vidros coloridos e transparentes, a privacidade é garantida pela tecnologia que torna os vidros opacos quando a porta é trancada
Em 2023, esse banheiro foi tema central do filme “Dias Perfeitos”, indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional.
3) Oslo, Noruega – Esse banheiro fabricado por uma empresa francesa tem as cores da França e o lema “Liberdade, Igualdade, Fraternidade” estampado do lado de fora.
Eles ficam localizados em uma região central de Oslo, capital da Noruega, e já se tornaram atração para turistas que visitam a cidade.
4) Kansas, EUA – Localizado no Riverside Park, em Wichita, e construído durante a Grande Depressão (1929), o banheiro público apelidado de “Comfort Station” é um verdadeiro marco histórico.
O lugar surgiu para resolver um problema comum na época: a falta de banheiros no parque, onde muitas famílias se reuniam para piqueniques e encontros.
O designer Lewis William Clapp criou o projeto no estilo art dÃ©co, usando formas geomÃ©tricas. Hoje, o banheiro nÃ£o sÃ³ cumpre sua funÃ§Ã£o, mas tambÃ©m conta um pouco da histÃ³ria da cidade.
5) Fukuoka, Japão – Esse banheiro do Japão que mais parece um bunker de guerra fica em um parque à beira-mar, no Momochi Seaside Park.
O local tem uma praia artificial, além de restaurantes e espaços para atividades esportivas, sendo um ponto de lazer muito popular na região.
6) Amsterdã, Holanda – Quem caminha pelas ruas de Amsterdã conhece bem esses banheiros públicos que se tornaram símbolos da cidade.
Apesar de icônicos, essas cabines com mictórios a céu aberto — e sem porta — costumam deixar um certo mau cheiro para quem passar perto.
7) Chott el Djerid, Tunísia – Localizado na beira da estrada, esse banheiro é famoso por ficar próximo de uma região com um grande lago salgado no sul da Tunísia.
Um dos fatores que tornaram o local famoso foi ter sido palco das filmagens de “Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança” (1977).
8) Tibete, China – Na região sudoeste da China, as condições dos banheiros públicos são conhecidas por serem precárias.
As paredes são de pedra, mas as necessidades são feitas em um buraco na areia, estruturado com tábuas de madeira. Os resíduos ficam armazenados em um espaço vazio embaixo da terra, sem nenhum sistema de esgoto.