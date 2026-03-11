Tribunal de Haia: a história da corte internacional que julga crimes contra a humanidade

O chamado Tribunal de Haia, localizado na cidade de Haia, na Holanda, é uma das instituições jurídicas mais conhecidas do sistema internacional contemporâneo, sendo frequentemente descrita como a “capital mundial da justiça internacional”.Por Flipar
A corte funciona como um mecanismo global de responsabilização quando sistemas judiciais nacionais não conseguem ou não querem investigar e punir esses delitos.
A ideia de criar um tribunal internacional permanente para julgar crimes dessa magnitude começou a ganhar força após a Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), quando os Julgamentos de Nuremberg (foto) e de Tóquio demonstraram a necessidade de responsabilizar líderes políticos e militares por atrocidades cometidas durante conflitos armados.
Décadas depois, a proposta avançou durante a conferência diplomática realizada em 1998, em Roma, quando foi aprovado o Estatuto de Roma, tratado que estabeleceu as bases jurídicas do Tribunal Penal Internacional.
O documento entrou em vigor em julho de 2002, quando a corte passou a funcionar de forma permanente. Atualmente, mais de 120 países são signatários do tratado, entre eles o Brasil.
A atuação do tribunal é regida pelo princípio da complementaridade. Isso significa que o TPI não substitui os sistemas judiciais nacionais, mas atua quando se constata que as autoridades de um país não investigaram adequadamente crimes graves ou demonstram incapacidade ou falta de vontade política para fazê-lo.
A corte pode iniciar investigações a partir de denúncias apresentadas por Estados membros, por encaminhamento do Conselho de Segurança das Nações Unidas (foto) ou por iniciativa da própria Procuradoria do tribunal, que analisa evidências antes de abrir um processo formal.
Diferentemente de outros mecanismos internacionais, o tribunal não julga países, mas indivíduos considerados responsáveis por esses atos, o que inclui chefes de Estado, líderes militares e autoridades políticas.
Ao longo de sua história, o tribunal abriu processos contra diversas figuras políticas e militares acusadas de atentar gravemente contra os direitos humanos.
Entre os nomes mais conhecidos está o do ex-presidente do Sudão Omar al-Bashir, acusado de genocídio e crimes contra a humanidade durante o conflito na região de Darfur.
Outro caso emblemático envolve o ex-presidente da Costa do Marfim Laurent Gbagbo, julgado por crimes contra a humanidade após a crise política que se seguiu às eleições de 2010. No entanto, ele acabou absolvido pelo tribunal em 2019.
Outro processo amplamente divulgado foi o do ex-presidente da Sérvia e da antiga Iugoslávia Slobodan Miloševi?, acusado de genocídio e crimes contra a humanidade durante as guerras nos Bálcãs na década de 1990.
Embora seu julgamento tenha ocorrido no Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia, também sediado em Haia, o caso contribuiu para consolidar a cidade como um centro mundial da justiça internacional.
Apesar de ser frequentemente associado ao Tribunal Penal Internacional, Haia abriga ainda outra instituição fundamental do direito internacional: a Corte Internacional de Justiça, principal órgão judicial da Organização das Nações Unidas.
Diferentemente do TPI, essa corte julga disputas jurídicas entre países e emite pareceres consultivos sobre questões do direito internacional.
Embora enfrente desafios políticos e dependa da cooperação dos Estados para prender acusados e executar suas decisões, o Tribunal Penal Internacional representa um dos principais esforços da comunidade internacional para combater a impunidade em crimes que afetam a humanidade como um todo e fortalecer os mecanismos globais de justiça internacional.