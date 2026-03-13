Oscar Isaac: Expectativa por “Frankenstein” no Oscar 2026 e trailer da 2ª temporada de “Treta” é divulgado

Oscar Isaac completou 47 anos no dia 9 de março de 2026, mas esse não foi o único motivo de comemoração para o ator. O filme estrelado por ele, “Frankenstein”, foi indicado a Melhor Filme no Oscar de 2026 e concorre, ao todo, em nove categorias no maior prêmio do cinema. A cerimônia acontece no dia 15 de março de 2026.Por Flipar
Dirigido por Guillermo Del Toro, o filme adapta o romance de Mary Shelley e acompanha Victor Frankenstein, um cientista brilhante que decide criar vida a partir da morte. Após realizar experimentos com restos humanos, ele dá origem à Criatura, mas a abandona. A partir daí, a Criatura passa a observar o mundo, desenvolve linguagem e consciência, mas enfrenta constante rejeição.
Além disso, a Netflix divulgou, no dia 5 de março, o primeiro trailer da segunda temporada de “Treta”, série da plataforma de streaming que estreiará no dia 16 de abril de 2026 com uma nova história, dessa vez, protagonizada por Oscar Isaac e Cailee Spaeny.
Além de Oscar Isaac e Cailee Spaeny, o elenco da nova temporada inclui Carey Mulligan, de “Bela Vingança”, Charles Melton, de “Segredos de um Escândalo”, Youn Yuh-jung, de “Minari: Em Busca da Felicidade”, e Song Kang-ho, de “Parasita”.
A primeira temporada de “Treta”, lançada em 2023, foi protagonizada por Steven Yeun e Ali Wong e acompanhou o conflito entre um empreiteiro falido e uma empresária frustrada após um incidente no trânsito que desencadeia a fúria e os impulsos mais sombrios dos dois. O primeiro ano da série venceu o Emmy de Melhor Série Limitada, Antologia ou Filme para TV.
Na segunda temporada, Steven Yeun e Ali Wong retornam ao projeto, desta vez como produtores executivos. Eles se juntam a Jake Schreier. Lee Sung Jin, criador de “Treta”, permanece à frente do projeto e continua como showrunner da produção.
Oscar Isaac, nascido em 9 de março de 1979, na Cidade da Guatemala, Guatemala, é conhecido por sua versatilidade em papéis que vão do Príncipe John em “Robin Hood” ao pai de família Abel Morales em “Um Ano Muito Violento” e ao carismático piloto de caça Poe Dameron na série de filmes “Star Wars”.
Filho de uma mãe guatemalteca, María Eugenia Estrada Nicolle, e de um pai cubano, Óscar Gonzalo Hernández-Cano, sua família se mudou para os Estados Unidos quando ele tinha cinco meses de idade para que o pai concluísse as residências médicas como pneumologista. Inicialmente, foram para Baltimore e depois para Nova Orleans, antes de finalmente se estabelecerem em Miami, quando Isaac tinha seis anos.
Ele descobriu o interesse pela atuação ainda na escola, quando participou de peças teatrais. No ensino médio, se envolveu com várias bandas de punk e ska como guitarrista e vocalista e chegou a considerar seguir carreira como músico. Em 2001, Isaac visitou a prestigiada Juilliard School e pediu para fazer uma audição. Mesmo com o prazo encerrado, insistiu e acabou sendo aceito na instituição, onde se formou em 2005 com um bacharelado em Belas-Artes.
Oscar Isaac iniciou a carreira com papéis menores na televisão e no cinema antes de interpretar José no drama bíblico “Jesus – A História do Nascimento”, em 2006. No início da década de 2010, sua carreira começou a decolar depois de viver o Príncipe John em “Robin Hood”, dirigido por Ridley Scott, além de atuar em “Drive” e no thriller de ação “O Legado Bourne”.
Isaac conquistou um papel de destaque na comédia dramática sombria “Inside Llewyn Davis: Balada de um Homem Comum”, em 2013, dirigida por Joel Coen e Ethan Coen, atuação que lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro. Ele interpretou o personagem principal, um cantor de folk em dificuldades, inspirado livremente no músico folk dos anos 1960 Dave Van Ronk.
Isaac apareceu pela primeira vez como o ousado piloto de caça Poe Dameron na franquia “Star Wars” em “Star Wars: Episódio VII – O Despertar da Força”, em 2015, e reprisou o papel em “Star Wars: Episódio VIII – Os Últimos Jedi”, em 2017, e “Star Wars: Episódio IX – A Ascensão Skywalker”, em 2019.
Ele também assumiu um papel diferente de ficção científica em “X-Men: Apocalipse”, em 2016, interpretando o supervilão mutante En Sabah Nur, também conhecido como Apocalipse. Em 2021, apareceu no filme de ficção científica e ação “Duna”, como o duque Leto Atreides, pai do protagonista Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet.
No mesmo ano, também chamou atenção na minissérie televisiva “Cenas de um Casamento”, releitura da obra homônima do cineasta Ingmar Bergman. Na produção, interpretou Jonathan, um professor afastado da esposa, Mira, personagem de Jessica Chastain, em uma trama que acompanha a desintegração de um casamento ao longo dos anos. Pela performance, foi indicado ao Emmy na categoria de Melhor Ator em Minissérie, Antologia ou Filme para TV.
Em 2022, ingressou no Universo Cinematográfico da Marvel com a minissérie “Cavaleiro da Lua”. O papel exigiu que interpretasse dois personagens muito distintos: o funcionário de loja de museu Steven Grant e o mercenário Marc Spector, que compartilham o mesmo corpo e a identidade de um herói sobrenatural.
Como dublador, Isaac deu voz ao personagem Gomez Addams na animação de comédia sombria “A Família Addams”, papel que reprisou em “A Família Addams 2”. Também dublou Miguel O’Hara, conhecido como Homem-Aranha 2099, no filme de animação de super-heróis “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso”.
Isaac é casado com a diretora de cinema dinamarquesa Elvira Lind, que conheceu em 2012 e com quem se casou em 2017. Eles têm dois filhos: Eugene, nascido em 2017, e Mads, nascido em 2019. O ator e a esposa, inclusive, fundaram, em 2019, a produtora Mad Gene Media.
O curta-metragem da produtora, “The Letter Room”, lançado em 2020 e protagonizado por Isaac, foi indicado ao Oscar de 2021. O filme acompanha a história de Richard, um guarda prisional solitário e sensível transferido para a sala de correspondência de uma prisão de segurança máxima, que acaba se envolvendo na vida privada de um prisioneiro.