Xamã se destaca em “Três Graças”; origem de seu apelido chama atenção

Nas batalhas de rap, porém, para evitar que rivais usassem seu nome verdadeiro em ofensas durante as rimas, ele decidiu criar um apelido inspirado no personagem Nightwolf, um lutador xamã indígena da franquia “Mortal Kombat”. Inicialmente, chegou a usar o nome em inglês, mas como muitas pessoas tinham dificuldade em pronunciá-lo, decidiu adaptá-lo para Xamã. Foi a forma que encontrou para evitar ataques ao seu nome de batismo e às pessoas próximas.