Uma viagem pela história do gesso e suas diversas utilidades

O gesso, derivado do sulfato de cálcio, foi um material essencial na Roma antiga, usado em construções e em rituais. Sua capacidade de endurecer e preservar formas o tornou ideal para sepultamentos, como revelam pesquisas em York, no norte da Inglaterra. Esses achados modificam a visão tradicional sobre como os romanos lidavam com a morte de bebês.

Por Flipar