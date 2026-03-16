GUPE conquista primeiro single de ouro com “A Lua Q Eu T Dei”

Com esse desempenho, o GUPE assumiu o primeiro lugar no ranking Top 30 Brasil do “POPline Charts by STRM” em 2023. O “POPline Charts by STRM” media o consumo de artistas nas plataformas Spotify, Instagram e YouTube e gera dois formatos de ranking: o “TOP 30 Destaques Do Mês”, com os artistas mais consumidos nas plataformas, e o “TOP 30 Evolução Semanal”, com os artistas que mais cresceram em consumo durante a semana.