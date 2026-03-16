Orelhas, nadadeiras e presas: as diferenças entre focas, leões-marinhos e morsas

Focas, leões-marinhos e morsas pertencem ao mesmo grupo de mamíferos marinhos chamado pinnípedes. Embora tenham aparência semelhante à primeira vista, existem diferenças claras entre eles. Confira a seguir!Por Flipar
A palavra pinnípedes deriva do latim, que significa “pés em forma de nadadeira”. Isso porque esses animais são adaptados à vida aquática, mas ainda dependem da terra ou do gelo para descansar, se reproduzir e cuidar dos filhotes.
As chamadas “focas verdadeiras”, da família Phocidae, são as mais adaptadas à vida exclusivamente aquática. Em geral, elas são mais discretas e silenciosas.
Outra característica das focas verdadeiras é que elas não possuem orelhas externas visíveis; no lugar delas há apenas pequenas aberturas auditivas.
Seu corpo é muito hidrodinâmico, ideal para mergulhos profundos e longos períodos de caça no oceano — elas nadam movendo a parte traseira do corpo de um lado para o outro.
Por outro lado, como suas nadadeiras traseiras sÃ£o fixas para trÃ¡s e nÃ£o rotacionam, na terra a locomoÃ§Ã£o das focas Ã© desajeitada; elas precisam “rastejar” ou “galopar”com a barriga.
Já os leões-marinhos, pertencentes à família Otariidae, apresentam algumas características que os diferenciam facilmente das focas como pequenas orelhas externas visíveis.
A maior diferença, porém, está na mobilidade: eles conseguem rotacionar as nadadeiras traseiras para a frente, o que lhes permite “caminhar” ou correr sobre as quatro extremidades em terra firme.
Além disso, os leões-marinhos costumam ser mais barulhentos e sociáveis, formando grandes colônias, sendo conhecidos pelos latidos constantes que emitem em colônias.
Na água, nadam principalmente usando as nadadeiras dianteiras e fortes como remos para se impulsionar, realizando movimentos semelhantes aos de um voo subaquático.
As morsas, classificadas na espécie Odobenus rosmarus, são ainda mais fáceis de reconhecer por causa de suas enormes presas de marfim e pelos longos bigodes sensoriais, chamados vibrissas.
Esses bigodes são extremamente sensíveis e ajudam as morsas a localizar moluscos e outros organismos no fundo do mar. As presas, por sua vez, são usadas para defesa, para disputar posição entre machos e também para ajudar o animal a subir em blocos de gelo.
Diferentemente das focas e dos leões-marinhos, sua dieta é dominada por moluscos, especialmente mariscos que encontram no fundo do oceano.
Assim como os leões-marinhos, as morsas conseguem virar as nadadeiras traseiras para caminhar no gelo, mas seu tamanho massivo as torna muito mais lentas.
Além das diferenças físicas, também existem variações no comportamento social e na forma de locomoção. As focas tendem a ser mais solitárias e passam grande parte da vida no mar aberto.
Todas essas adaptações refletem diferentes estratégias evolutivas para sobreviver em ambientes marinhos que muitas vezes são extremos para muitos animais.