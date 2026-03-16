Em tempos de guerra, saiba quais são os maiores produtores de petróleo no mundo

O petróleo é uma das commodities mais negociadas do planeta, influenciando diretamente os mercados financeiros e a economia global. Para investidores, conhecer os maiores produtores é essencial, pois suas decisões de oferta e demanda impactam os preços internacionais e definem tendências estratégicas.

Por Flipar