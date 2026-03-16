Brasil não leva Oscar, mas filme consagrou Tânia Maria: atriz virou até “boneca de Olinda”

O Brasil não levou o Oscar, mas concorreu a 5 estatuetas e deixou o filme “O Agente Secreto” na história do cinema do país. Além disso, o longa consagrou a atriz Tânia Maria, que alcançou enorme popularidade com sua atuação como Dona Sebastiana. Ela recebeu uma homenagem especial em Recife durante a transmissão do Oscar 2026: uma boneca gigante inspirada nela, no estilo tradicional dos bonecos de Olinda.

Por Flipar