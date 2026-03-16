Brasil não leva Oscar, mas filme consagrou Tânia Maria: atriz virou até “boneca de Olinda”

O Brasil não levou o Oscar, mas concorreu a 5 estatuetas e deixou o filme “O Agente Secreto” na história do cinema do país. Além disso, o longa consagrou a atriz Tânia Maria, que alcançou enorme popularidade com sua atuação como Dona Sebastiana. Ela recebeu uma homenagem especial em Recife durante a transmissão do Oscar 2026: uma boneca gigante inspirada nela, no estilo tradicional dos bonecos de Olinda.Por Flipar
Artesã potiguar, nascida em 19 de janeiro de 1947, ela foi escolhida melhor atriz coadjuvante pela Associação de Críticos de Santiago, no Chile, por sua atuação no filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho. A premiação foi em dezembro de 2025.
Tânia Maria não integrou a comitiva do filme no Oscar 2026 por motivos de saúde. A atriz, de 79 anos, está passando por tratamento pulmonar após décadas de tabagismo, e a longa viagem até Los Angeles seria muito cansativa para ela.A comitiva do filme teve 30 pessoas na cerimônia.
Tânia só ingressou no cinema aos 72 anos, como figurante em “Bacurau”, de 2019. Ela vive em Cobra, povoado do município de Parelhas, no Rio Grande do Norte.
A cidade fica na região do Seridó, conhecida pela tradição cultural e pelas paisagens do semiárido. Tem cerca de 20 mil habitantes e destaca-se pela produção artesanal, mineração e festas populares.
Ela contou que conheceu o cineasta Kleber Mendonça Filho durante as gravações de “Bacurau”, enquanto estava almoçando: “Ele falou: ‘vem aqui almoçar com a gente, conta um pouco da sua vida'”.
Primeiro, Tânia foi convidada pelo preparador de elenco Leonardo Lacca para atuar no documentário “Seu Cavalcanti”.
Outro convite veio de Juliano Dorneles (codiretor de “Bacurau”), que a chamou para trabalhar em “Delegado”, uma série policial.
Enquanto gravava sua participação, Tânia conheceu o produtor Tiago Melo e recebeu mais um convite: para atuar no filme “Yellow cake”, rodado em Picuí, no sertão da Paraíba.
Em “O Agente Secreto”, Tânia interpreta dona Sebastiana, personagem que oferece refúgio a Marcelo Alves – vivido por Wagner Moura – em Recife.
“Quando comecei a escrever este personagem da Sebastiana, não conseguia não pensar em dona Tânia, escrevi pensando nela e nas coisas que ela falaria”, afirmou Kleber Mendonça Filho.
Para viver a personagem, Tânia chegou a fazer cerca de 15 visitas ao Recife durante a pré-produção.
“Fiquei tão feliz quando fui convidada e fiz tudo para agradar. A dona Sebastiana foi um prazer na minha vida, e gravar com Wagner Moura não tem nem comparação”, contou, empolgada.
Ela revelou que fabricou um conjunto de banheiro e tapete a partir de um tecido de sofá e levou o kit de presente para Wagner Moura.
“Ele é um amor, ele me ensinou muito. Ele me ensinou que se a gente errar uma cena, não é para parar. Continua, aí quem vem atrás fecha a porteira”, disse Tânia.
Embora continue atuando como artesã, Tânia confessa que descobriu um novo caminho: “Fui para ‘Bacurau’ sem pensar em ser atriz […] Agora quero continuar. Quanto mais filmes, melhor”.