Brasil é potência na exportação de acerola, rica em vitamina C

O Brasil é o maior exportador de acerola orgânica do mundo. A Região Nordeste é a que mais se destaca na produção desta fruta, principalmente Pernambuco, Ceará e Sergipe. O clima quente e úmido da região, com chuvas bem distribuídas, cria um ambiente perfeito para o florescimento das aceroleiras.

Por Flipar