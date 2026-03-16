Pesquisa revela espécie de árvore que se favorece com raios

Um estudo publicado na revista New Phytologist revelou que algumas árvores tropicais, especialmente a Dipteryx oleifera, não apenas sobrevivem a raios como também “tiram proveito” deles. A pesquisa foi conduzida pelo ecologista florestal Evan Gora, do Instituto Cary de Estudos do Ecossistema, no Panamá.

Por Flipar