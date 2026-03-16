Formiga em casa é sinal de sujeira?

O biólogo Hudson Monteiro explica ao Correio que as formigas são animais naturalmente exploradoras, então restos de comida e umidade as atraem. Mas não necessariamente significa que o ambiente esteja sujo
Formigas indicam alimento por perto; presença constante pode revelar ninho próximo ou rachaduras que favorecem formigueiros
As formigas se orientam principalmente pelo 'olfato' elas captam feromônios, substâncias químicas que atuam como um verdadeiro 'mapa de cheiros' pelo qual as formigas se orientam
O biólogo explica que a mais comum e presente em muitas casas de brasileiros é a Tapinoma melanocephalum, Monomorium pharaonis, Paratrechina longicornis e a Linepithema humile
O biólogo faz um alerta que apesar dos riscos baixos, elas podem trafegar pelo esgoto ' As formigas podem oferecer contaminação de algumas bactérias, entre elas a Salmonella e a E. coli.’
Sempre limpar bem as superfícies, fazer manutenções na estrutura da casa para evitar rachaduras e pontos por onde as formigas possam entrar na casa. Outra dica é usar vinagre para 'confundir' os sentidos, já que ele atrapalha a percepção delas dos 'mapas de cheiro' dos feromônios
Hudson também ressalta a importância que as formigas têm na natureza: são engenheiros do habitat, sempre participando da aeração e nutrição do solo, ajudando toda a cadeia alimentar a se manter
Outro detalhe curioso: algumas espécies conseguem formar pontes vivas com seus próprios corpos, unindo-se umas às outras para atravessar obstáculos. Isso mostra o nível impressionante de cooperação e organização social que elas têm
*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia
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