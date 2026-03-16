Geólogos encontram enorme reserva de ouro a 2 km de profundidade na China

Geólogos anunciaram a descoberta de uma enorme jazida subterrânea de ouro na província de Hunan, na China, com estimativa superior a 1.000 toneladas do metal precioso. A reserva foi identificada após perfurações e estudos geológicos no campo aurífero de Wangu, revelando dezenas de veios de ouro a cerca de 2.000 metros de profundidade. Se confirmada, a descoberta pode estar entre as maiores do mundo e tem potencial para influenciar o mercado global de mineração. Imagem ilustrativa.

Por Flipar