Refúgio natural paulista de Analândia não tem prédios nem sinais de trânsito

A cidade de AnalÃ¢ndia, a cerca de trÃªs horas de carro de SÃ£o Paulo, Ã© uma Ã³tima opÃ§Ã£o de refÃºgio para quem quer escapar do barulho, dos engarrafamentos e da pressa da capital sem precisar fazer um grande deslocamento.

Por Flipar