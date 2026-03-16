Lionel Richie participa da cerimônia do Oscar 40 anos depois de vencer estatueta; relembre

O lendário cantor Lionel Richie surpreendeu ao participar da 98ª cerimônia do Oscar exatamente 40 anos depois de ter vencido a estatueta de Melhor Canção Original com a música “Say You, Say Me”.Por Flipar
Em 1986, Richie levou o prêmio pelo filme “O Sol da Meia Noite”. Em 2026, ele anunciou a vitória do filme “Guerreiras do K-Pop“, que venceu graças à música “Golden”.
Considerado um dos artistas mais bem-sucedidos da música pop e do soul, Lionel Richie nasceu no Alabama, Estados Unidos, em 20 de junho de 1949.
Ele iniciou sua jornada artística no final dos anos 1960 como saxofonista e vocalista dos Commodores. Nessa época, compôs hits como “Easy”, “Three Times a Lady” e “Sail On”.
Essas músicas ajudaram a consolidar sua reputação como um compositor de sensibilidade apurada, capaz de criar canções românticas que alcançavam grande popularidade.
Richie cresceu em um ambiente profundamente ligado à educação e à cultura afro-americana. Seus avós tinham relação com o histórico Tuskegee Institute (hoje Tuskegee University), uma instituição de ensino importante para a comunid
No início dos anos 1980, Richie decidiu seguir carreira solo. Seu primeiro álbum individual, lançado em 1982, já foi um enorme sucesso e trouxe hits como “Truly”, que chegou ao primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos.
Porém, foi com seu segundo disco, “Can’t Slow Down”, de 1983, que ele atingiu o auge da popularidade. O álbum não só vendeu milhões de cópias, como resultou em dois prêmios Grammy , incluindo Álbum do Ano.
Foi nesse período que ele entregou alguns hits que se tornaram clássicos absolutos como “All Night Long (All Night)”, “Hello”, “Endless Love” — tema do filme “Amor Sem Fim” —, que gravou com Diana Ross, em um dos duetos mais famosos da história.
Outro momento histórico de sua carreira aconteceu em 1985, quando escreveu, ao lado de Michael Jackson, a famosa canção beneficente “We Are the World”.
O projeto reuniu dezenas de artistas sob o nome “USA for Africa” e teve como objetivo arrecadar fundos para combater a fome no continente africano. A mÃºsica se tornou um dos singles mais vendidos da histÃ³ria!
Após anos de enorme sucesso, Richie passou por um período mais discreto no início dos anos 1990, em parte por problemas pessoais e de saúde, incluindo uma cirurgia nas cordas vocais.
Ao longo das décadas seguintes, manteve uma carreira sólida, explorando diferentes estilos musicais e conquistando novas gerações de fãs. Entre seus discos posteriores estão “Louder Than Words”, de 1996, e “Coming Home”
Em 2012, lançou o álbum “Tuskegee”, no qual trazia novas versões de seus maiores sucessos em dueto com artistas da música country — o álbum chegou ao topo da parada Billboard 200.
Em 2018, Richie passou a integrar o júri do popular programa American Idol — onde está até hoje —, ao lado de artistas como Katy Perry e
Em 2022, o artista foi incluído no “Rock and Roll Hall of Fame”, em reconhecimento à sua contribuição para a música popular. Na vida pessoal, Richie foi casado duas vezes e é pai de três filhos.