Itu, apelidada de ‘Cidade dos Exageros’, tem alta qualidade de vida e atrações turísticas curiosas

Uma cidade histórica no interior de São Paulo, localizada a cerca de 100 km da capital, ficou conhecida nacionalmente como a “Cidade dos Exageros”. Trata-se de Itu, um dos municípios mais antigos do estado com cerca de 174 mil habitantes. Conheça mais sobre esse lugar fascinante!

Por Flipar