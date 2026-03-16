Delroy Lindo não disfarça decepção ao perder o Oscar e não aplaude o vencedor Sean Penn

A reação de Delroy Lindo chamou atenção durante o anúncio do prêmio vencido por Sean Penn no Oscar. Enquanto o teatro e os concorrentes aplaudiam, o ator de Pecadores permaneceu imóvel e visivelmente abatido. Segundo relatos da imprensa internacional, Lindo parecia bastante desapontado com o resultado e evitou qualquer celebração no momento.Por Flipar
Kieran Culkin foi o apresentador porque havia vencido a mesma categoria no ano anterior. Ele ganhou o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante por sua atuação no filme A Real Pain.
Nas imagens, Jacob Elordi , Stelan Skarsgaard e Benicio de Toro sorriem e aplaudem Sean Penn, cuja foto foi exibida porque ele não estava presente. Pessoas próximas disseram que Delroy Lindo ficou “devastado”, refletindo a grande expectativa em torno de sua possível vitória.
Delroy Lindo foi um dos nomes que mais repercutiram no anúncio dos indicados em janeiro . Sua atuação no filme “Pecadores”, de Ryan Coogler, foi bastante intensa, mas ele concorreu com rivais igualmente grandes. E a disputa foi acirrada.
A indicação foi interpretada por críticos como uma espécie de reparação simbólica, diante de uma trajetória sólida construída ao longo de décadas em Hollywood, especialmente a partir dos anos 1990.
A discussão sobre a ausência de premiações ao longo de sua trajetória ganhou maior destaque em 2020, quando ele ficou de fora da lista de indicados após a recepção positiva de sua atuação em “Destacamento Blood”, dirigido por Spike Lee.
Delroy Lindo é um ator anglo-americano cuja carreira no cinema e no teatro se estende por mais de cinco décadas, marcada por papéis memoráveis e uma constância de trabalho que o estabeleceu como um intérprete muito respeitado de Hollywood.
Nascido em 18 de novembro de 1952 na capital britânica Londres, Lindo mudou-se ainda jovem para os Estados Unidos e iniciou sua trajetória artística nos palcos, onde ganhou prestígio antes de se tornar uma presença frequente nas telas.
Sua estreia no cinema aconteceu em 1976, na comédia “Find the Lady”, e logo em seguida ele participou de “E a Festa Acabou” (1979), no papel de um sargento do exército, demonstrando desde cedo sua versatilidade
Após um período focado principalmente no teatro durante a década de 1980, que incluiu uma indicação ao prêmio Tony por sua atuação em “Joe Turner’s Come and Gone de August Wilson”, Lindo retornou ao cinema com mais frequência no início dos anos 1990.
Em 1992, ele participou de “Malcolm X”, de Spike Lee, interpretando West Indian Archie, um personagem complexo que confronta o protagonista vivido por Denzel Washington, papel que consolidou sua colaboração com o diretor e chamou a atenção da crítica.
No ano seguinte, em â??Uma FamÃlia de Pernas pro Arâ? (1994), tambÃ©m dirigido por Lee, Lindo deu vida a Woody Carmichael, o pai de famÃlia em um retrato afetuoso da vida no Brooklyn dos anos 1970.
Ainda em 1995, ele estrelou “Get Shorty” como o carismático gangster Bo Catlett, trazendo humor e presença marcante a essa comédia policial que se tornou um clássico cult.
No mesmo ano, em “Irmãos de Sangue”, também de Spike Lee, Lindo interpretou Rodney, um traficante de drogas brutal, oferecendo uma performance intensa que expandiu ainda mais seu alcance dramático.
Em 1996, Lindo pode ser visto em “O Preço de um Resgate”, ao lado de Mel Gibson, no papel do agente do FBI Lonnie Hawkins. Dois anos depois, em “Regras da Vida”, ele interpretou Arthur Rose, um trabalhador de pomares com conflitos morais profundos, em um drama que recebeu ampla aclamação crítica.
Ao longo dos anos 2000, sua filmografia continuou diversificada, participando de filmes como “60 Segundos” (2000), no papel do detetive Roland Castlebeck, e “O Núcleo” (2003), no qual interpretou o Dr. Brazzzelton em um thriller de ficção científica.
Em “Domino” (2005), Lindo assumiu o personagem Claremont Williams em um filme de ação estilizado, e em “Os Exonerados” (2005) ele viveu Delbert Tibbs na dramatização das histórias de pessoas exoneradas após condenações injustas.
Em 2020, seu papel como Paul em “Destacamento Blood”, outro trabalho com Spike Lee, foi amplamente elogiado e considerado por muitos como merecedor de indicações premiadas, mesmo que não tenha sido reconhecido pela Academia naquela oportunidade.
O reconhecimento tardio veio em 2025 com sua performance como Delta Slim no filme “Pecadores” (2025), dirigido por Ryan Coogler, papel que rendeu a Lindo sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante aos 73 anos.
Delroy Lindo é casado com Nashormeh desde 1990. O casal tem um filho, Damiri Lindo, que nasceu em 2001.