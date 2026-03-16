Espetáculo das luzes da aurora boreal inspira monumento especial

Uma igreja na Noruega foi construída num formato especial para lembrar um fenômeno da natureza que atrai os olhares no país. A Catedral da Aurora Boreal se destaca por uma grande espiral com um campanário.

O objetivo foi criar uma arquitetura semelhante ao espetáculo da aurora boreal, luzes coloridas naturais que se espalham pelo horizonte, causando um efeito espetacular que encanta os habitantes locais e também turistas do mundo inteiro.

A catedral fica no município de Alta, no condado de Finnmark, e foi construída entre 2009 e 2013. O edifício é feito de concreto e madeira, com chapas de titânio em seu interior. A igreja é do segmento evangélico-luterano.

A aurora boreal é um dos fenômenos naturais mais deslumbrantes do planeta. As Northern Lights, como são chamadas em inglês, são luzes de cores vibrantes no céu, que se intensificam especialmente entre setembro e março.

A aurora boreal é uma sensação nos pacotes de viagem na região do Ártico. Recentemente, a linha de cruzeiros Hurtigruten divulgou uma “promoção” que prometia ao viajante ver a aurora boreal ou não pagar nada na próxima viagem. “Queremos que o viajante tenha certeza de que verá o espetáculo”, anunciou a empresa.

As luzes do norte são particularmente espetaculares na costa da Noruega, que fica acima do Círculo Ártico e dentro da alta faixa de visibilidade auroral.

As expedições da Hurtigruten no Mar do Norte têm até a presença do astrônomo Tom Kerss, que pode ajudar os viajantes a entender mais da aurora boreal.

Kerss explica que não se deve olhar para o celular, para que os olhos fiquem adaptados à escuridão e possam detectar o fenômeno com o brilho intenso que ele oferece.

A Hurtigruten explica que as luzes do norte aparecem por pouco tempo. Uma boa exibição dura entre 15 e 30 minutos. Recomenda-se checar a previsão do tempo para ter maior garantia de visualização do fenômeno.

A possibilidade de ver a aurora boreal no mar aberto é maior por não existir poluição luminosa que atrapalhe a visualização do fenômeno.

Curiosamente, o fenômeno natural pode ser visto tanto no hemisfério norte quanto no sul. Só que no sul recebe outro nome: aurora austral.

No hemisfério sul, o fenômeno da aurora luminosa ocorre no continente da Antártida. Portanto, a boreal é muito mais acessível e badalada.

O fenômeno da aurora ocorre na camada da atmosfera chamada de termosfera, uma faixa que fica a até 500 km de altura, onde o ar é escasso e, por isso, absorve facilmente a radiação solar, atingindo temperaturas próximas a 1.000ºC . É a camada mais quente da atmosfera.

A aurora boreal possui características bastante diversificadas em termos de luz e formato devido às diferentes interações químicas que ocorrem na atmosfera durante a sua formação.

O fenômeno natural tem origem nas reações químicas oriundas do contato dos ventos solares com gases presentes na atmosfera, produzindo diversas formas luminosas no céu.

As chamadas tempestades solares têm o potencial de aumentar a ocorrência das auroras boreais, visto que elas aumentam a intensidade de energia solar recebida pelo planeta.

Por mais que também aconteçam durante o dia, as auroras boreais são mais facilmente visíveis à noite, mediante a ausência de luz natural.

No hemisfério norte, a aurora boreal ocorre no Alasca, Canadá, Groelândia, Islândia, Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia.

