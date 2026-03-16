Palácio de mármore do século 18 virou hotel de luxo no meio de um lago na Índia

Um hotel de luxo instalado em um palácio de mármore do século 18 com vistas surreais é um dos lugares mais impressionantes da Índia. O Taj Lake Palace fica localizado no centro do Lago Pichola, em Udaipur, a cerca de 30 minutos de carro do aeroporto de Udaipur.

Por Flipar