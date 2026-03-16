Primeiro edifício giratório do mundo fica no Brasil e está abandonado

Passadas mais de duas décadas após sua inauguração, um edifício de Curitiba conhecido por ser o primeiro prédio giratório do mundo encontra-se abandonado.O Edifício Suite Vollard, como é chamado, foi idealizado em 1994 e inaugurado em 2004 no bairro Mossunguê, em Curitiba.

Por Flipar