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Lionel Richie retorna ao Oscar 40 anos após conquistar estatueta

A presença de Lionel Richie no palco do Oscar de 2026, no dia 15 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles, teve um significado especial. 

Por Flipar
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Convidado para anunciar o prêmio de Melhor Canção Original, o cantor retornou à cerimônia exatamente quatro décadas depois de conquistar a estatueta pela música “Say You, Say Me”, composta para o filme “O Sol da Meia-Noite”. 

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O momento, em que Richie anunciou a premiação para “Golden”, de “Guerreiras do k-pop”, reforçou a ligação duradoura do artista com o cinema e celebrou uma trajetória musical que atravessa mais de cinco décadas de sucesso.

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Nascido em 20 de junho de 1949, na cidade de Tuskegee, no estado do Alabama, Richie cresceu em um ambiente profundamente ligado à música e à cultura afro-americana.

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Ainda jovem, ingressou na universidade local, a Tuskegee Institute, onde começou a se apresentar com um grupo que daria origem à banda Commodores. 

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A formação alcançou sucesso durante os anos 1970 ao misturar soul, funk e pop, consolidando-se como um dos nomes mais populares da gravadora Motown. Entre os sucessos da fase estão canções como “Easy”, “Three Times a Lady” e “Stil”l.

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No início da década de 1980, Richie decidiu seguir carreira solo e rapidamente se tornou um dos artistas mais bem-sucedidos da música pop. 

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Seu álbum de estreia, “Lionel Richie”, lançado em 1982, apresentou ao público sucessos como “Truly” e abriu caminho para uma fase de enorme popularidade mundial. 

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Dois anos depois, ele alcançou o auge comercial com o disco “Can’t Slow Down”, que vendeu milhões de cópias e rendeu hits como “All Night Long (All Night)”, “Hello” e “Stuck on You”. O trabalho venceu o Grammy de Álbum do Ano e consolidou Richie como um dos principais nomes da música internacional.

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Paralelamente ao sucesso nas paradas, o cantor tambÃ©m se destacou no cinema ao compor mÃºsicas para trilhas sonoras.Â 

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Em 1982, escreveu com Diana Ross a balada “Endless Love”, tema do filme de mesmo nome (“Amor Sem fim”, no Brasil), que lhe rendeu uma indicação ao Oscar. 

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Quatro anos depois, veio a consagração com “Say You, Say Me”, premiada como Melhor Canção Original pela Academia e vencedora também do Golden Globe Awards na mesma categoria.

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Outro capítulo marcante de sua carreira ocorreu em 1985, quando Richie se uniu a Michael Jackson para compor “We Are the World”. 

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A música, gravada pelo coletivo USA for Africa, reuniu dezenas de estrelas da música em uma campanha beneficente destinada a combater a fome na África. O projeto tornou-se um fenômeno cultural e arrecadou milhões de dólares para ajuda humanitária, além de conquistar diversos prêmios internacionais.

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Ao longo das décadas seguintes, Richie manteve presença constante na indústria musical, lançando novos álbuns, realizando turnês mundiais e influenciando diferentes gerações de artistas. Seu estilo, marcado por melodias românticas e arranjos sofisticados que transitam entre o soul, o pop e o rhythm and blues, garantiu ao cantor um público fiel em várias partes do mundo.

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Além da carreira musical, ele também ganhou nova projeção televisiva ao integrar o júri do programa “American Idol”, onde passou a atuar como mentor de jovens talentos. 

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Paralelamente, recebeu diversas homenagens ao longo dos anos, incluindo o prêmio de Personalidade do Ano da MusiCares e sua introdução no Rock and Roll Hall of Fame em 2022, reconhecimento que consagrou definitivamente sua contribuição para a música popular.

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Lionel Richie esteve no Brasil em 2010 (São Paulo e Rio de Janeiro) e em 2016 (Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo com a turnê “All the Hits All Night Long”). O cantor retornou ao país em setembro de 2025 para um show no festival The Town, em São Paulo, marcando sua terceira vinda

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