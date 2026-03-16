Quina, Lotofácil e mais: resultados loterias desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (16/3), cinco loterias: os concursos 6977 da Quina, o 3637 da Lotofácil, o 2900 da Lotomania, 2937 da Dupla-Sena e o 823 da Super Sete.
Quina: R$ 8 milhões; Dupla Sena: R$ 5 milhões; Lotomania: R$ 4,1 milhões; Super Sete: R$ 3,7 milhões; Lotofácil: R$ 2 milhões.
A Lotofácil apresentou o seguinte resultado: 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25.
A Quina teve os seguintes números sorteados: 06 - 18 - 43 - 56 - 63.
A Lotomania apresentou os seguintes números: 04 - 11 - 14 - 26 - 27 - 29 - 30 - 35 - 40 - 41 - 43 - 58 - 62 - 64 - 83 - 90 - 92 - 95 - 96 - 98.
A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 04 - 10 - 15 - 21 - 30 - 50 no primeiro sorteio; 02 - 12 - 15 - 23 - 35 - 48 no segundo sorteio.
A Super Sete teve os seguintes números sorteados: Coluna 1: 6 Coluna 2: 7 Coluna 3: 5 Coluna 4: 6 Coluna 5: 1 Coluna 6: 4 Coluna 7: 4