Sagrada Família nas cabeças: confira as igrejas mais altas do mundo

A busca pelas igrejas mais altas do mundo revela não apenas grandiosidade arquitetônica, mas histórias de perseverança e fé. Recentemente, a Sagrada Família, em Barcelona, assumiu o topo do ranking. Assim, o Flipar apresenta construções religiosas que se destacam pela altura e relevância cultural, conectando passado e presente em um panorama fascinante.Por Flipar
Sagrada Família (Espanha): Com 172,5 metros quando concluída, é a obra-prima do arquiteto Gaudí e símbolo máximo de Barcelona. A construção, iniciada em 1882, segue em andamento há mais de 140 anos e terá 18 torres representando figuras bíblicas. A recém-instalada cruz de 17 metros na torre central consagra o templo como o mais alto do planeta.
Ulm Minster (Alemanha): Durante décadas, foi a igreja mais alta do mundo, com 161,5 metros. Construída em estilo gótico, sua torre pode ser escalada, oferecendo vistas impressionantes dos Alpes. Embora tenha perdido o título, continua sendo um marco da arquitetura religiosa europeia.
Basílica de Nossa Senhora da Paz (Costa do Marfim): Inspirada na Basílica de São Pedro, no Vaticano, a obra monumental em Yamoussoukro alcança 158 metros. Apesar de não ser a mais alta, é a maior igreja do mundo em área interna, demonstrando como a fé pode se traduzir em grandiosidade espacial.
Catedral de Colônia (Alemanha): Com 157 metros, é Patrimônio Mundial da UNESCO e levou mais de seis séculos para ser concluída. Seu estilo gótico e sua imponência fazem dela um dos símbolos mais reconhecidos da Alemanha, atraindo milhões de visitantes todos os anos.
Catedral de Rouen (França): Entre 1876 e 1880, foi o edifício mais alto do mundo, atingindo 151 metros. Além de sua relevância arquitetônica, inspirou Claude Monet em diversos trabalhos em telas, tornando-se também um ícone artístico.
Catedral de São Nicolau (Alemanha): Localizada em Hamburgo, chegou a 147 metros antes de ser parcialmente destruída na Segunda Guerra Mundial. Hoje, sua torre permanece de pé como memorial histórico, lembrando os horrores do conflito e a resistência da cidade.
Basílica de Nossa Senhora de Lichen (Polônia): Com 141,5 metros, esta basílica inaugurada em 2004 é uma das mais modernas da Europa. Seu interior ricamente decorado e sua imponência arquitetônica refletem a força da religiosidade polonesa contemporânea.
Catedral de Estrasburgo (França): Ao atingir 142 metros, tornou-se o edifício mais alto do mundo entre 1647 e 1874. Considerada uma obra-prima da arquitetura gótica, é um testemunho da engenhosidade medieval e da devoção que atravessa séculos.
Catedral de Antuérpia (Bélgica): Com 123 metros, é um dos maiores templos da Bélgica. Construída no século XVI, abriga obras de Peter Paul Rubens, conectando arte e espiritualidade em um mesmo espaço.
Catedral de São Pedro e São Paulo (Lituânia): Com 120 metros, é a igreja católica mais alta dos países bálticos. Localizada em Kaunas, destaca-se por sua arquitetura neogótica e pela relevância cultural na região.
Catedral de Milão (Itália): Embora mais conhecida por sua beleza e detalhes góticos, também impressiona pela altura de suas torres, que chegam a 108 metros. É um dos símbolos mais icônicos da Itália e da fé católica.
Catedral de São Patrício (Austrália): Localizada em Melbourne, a construção alcança 105 metros e é considerada a maior igreja da Austrália. Seu estilo neogótico conecta a tradição europeia ao contexto colonial.
Catedral de São Paulo (Brasil): Com torres que chegam a 92 metros, a Catedral da Sé, em São Paulo, é um dos maiores templos neogóticos do mundo. Sua imponência no coração da cidade simboliza a força da fé em meio à modernidade urbana.
Catedral de SÃ£o JoÃ£o, o Divino (Estados Unidos): Localizada em Nova York, esta catedral em estilo neogÃ³tico e romÃ¢nico Ã© uma das maiores do mundo em extensÃ£o. Suas torres, ainda inacabadas, projetam uma altura que impressiona e reforÃ§a sua monumentalidade.
Basílica de São Pedro (Vaticano): Embora sua altura máxima seja de 136 metros, esta obra monumental é o centro espiritual do catolicismo. Sua cúpula, projetada por Michelangelo, é uma das mais reconhecidas do mundo e inspira construções posteriores.
Catedral de Lincoln (Inglaterra): Durante o período medieval, foi considerada o edifício mais alto do mundo, superando inclusive as pirâmides do Egito. Hoje, suas torres de 83 metros ainda impressionam pela elegância e pela história.
Catedral de Chartres (França): Com torres que chegam a 115 metros, é uma das mais importantes do gótico francês. Seu conjunto de vitrais e sua arquitetura harmoniosa fazem dela um dos maiores tesouros da humanidade.