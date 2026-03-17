Chinês é preso no Quênia ao tentar contrabandear milhares de formigas

Um cidadão chinês foi detido no Aeroporto Internacional Jomo Kenyatta após ser acusado de tentar transportar ilegalmente mais de duas mil formigas rainhas para a China, de acordo com reportagem da “BBC”.Por Flipar
O suspeito, Zhang Kequn, foi abordado e agentes encontraram insetos vivos em sua bagagem. Segundo o promotor Allen Mulama, 1.948 formigas estavam guardadas em tubos de ensaio, enquanto outras 300 foram escondidas em rolos de papel higiênico.
As autoridades investigam possível ligação do homem com redes de tráfico desses insetos, especialmente da espécie Messor cephalotes, procurada por colecionadores na Europa e na Ásia. E falando em formigas…
Um estudo do Instituto Weizmann de Ciência, publicado na revista PNAS, comparou como humanos e formigas trabalham juntos para transportar objetos maiores que eles mesmos.
No experimento, humanos e formigas da espécie Paratrechina longicornis tiveram que transportar um objeto em formato de T por um labirinto com passagens estreitas.
Os humanos participaram sob diferentes condições, incluindo restrições na comunicação, enquanto as formigas da espécie Paratrechina longicornis foram induzidas a acreditar que o objeto era alimento.
Os resultados mostraram que, individualmente, os humanos tiveram um desempenho superior devido à sua capacidade de planejamento. No entanto, quando analisados os grupos, as formigas demonstraram estratégias mais eficientes.
O diferencial das formigas foi a chamada “memória emergente”, permitindo que persistissem na mesma direção mesmo após encontrar obstáculos, evitando repetir erros.
Por exemplo, ao bater em uma parede, as formigas retornavam ao início do beco sem saída antes de tentar uma nova rota, e grupos maiores usavam uma técnica de “deslizamento na parede” para encontrar passagens viáveis.
Já os humanos, quando impedidos de se comunicar, tiveram desempenho inferior em grupo, optando por soluções rápidas, mas menos eficazes. O estudo sugere ainda que o sucesso das formigas na resolução de desafios está ligado à sua estrutura social.
Segundo o físico Ofer Feinerman, as formigas são todas “irmãs” e compartilham os mesmos interesses, criando uma sociedade onde a cooperação supera a competição.
As formigas são insetos sociais pertencentes à família Formicidae, dentro da ordem Hymenoptera, que também inclui abelhas e vespas. São conhecidas pela organização complexa e trabalho em conjunto, formando colônias que variam de algumas dezenas a milhões de indivíduos.
Elas vivem em colônias altamente organizadas, onde as funções são divididas entre rainhas, operárias e, em algumas espécies, soldados.
As rainhas são responsáveis pela reprodução, enquanto as operárias desempenham tarefas como buscar alimento, cuidar das larvas e proteger a colônia.
As formigas se comunicam principalmente por meio de feromônios, substâncias químicas que transmitem mensagens específicas, como alertas de perigo, trilhas para fontes de alimento ou sinais de acasalamento.
Esses insetos são encontrados em quase todos os ecossistemas terrestres, desde florestas tropicais até desertos, e desempenham papéis ecológicos importantes.
Elas atuam como predadoras, ajudando a controlar populaÃ§Ãµes de outros insetos, e tambÃ©m como dispersoras de sementes, contribuindo para a regeneraÃ§Ã£o de plantas.
Apesar de seu pequeno tamanho, as formigas são incrivelmente fortes, conseguindo carregar objetos muitas vezes mais pesados que seu próprio corpo.
Sua capacidade de construir ninhos elaborados, encontrar alimento em condições adversas e trabalhar em equipe as torna um dos grupos de insetos mais estudados e fascinantes do reino animal.