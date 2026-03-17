Evento floral reúne cores e turistas aos pés do Monte Fuji

O monte é parte integrante do Parque Nacional Fuji-Hakone-Izu, onde existem cinco lagos que o rodeiam. O Lago Kawaguchi que é o de mais fácil acesso, Yamanaka, Motosu e o Shoji. De todos estes locais se tem boa visibilidade para o Fuji-san, bem como do Lago Ashi, que fica nas proximidades.