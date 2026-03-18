Elis Regina, que faria 81 anos, segue viva na memória da música brasileira

Em 1960, Elis foi contratada pela Rádio Gaúcha, aos 15 anos. Seu salário já era maior que o do pai. Aos 16 anos, lançou seu primeiro disco: “Viva a Brotolândia”. Ganhou o título de “Estrelinha da Rádio Gaúcha” e foi eleita por uma revista a melhor cantora de rádio do estado.