Queen Latifah comparece à after party do Oscar 2026 da Vanity Fair

Logo depois, fundou sua própria empresa de gerenciamento. Seu segundo álbum, “Nature of a Sista”, lançado em 1991, não alcançou o mesmo sucesso de vendas do anterior, e a gravadora não renovou seu contrato. Após assinar com a Motown Records, lançou “Black Reign” em 1993, que foi um sucesso de crítica e público. O single “U.N.I.T.Y.”, que denunciava a violência contra as mulheres, conquistou um Grammy.