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‘Escudo invisível’ contra o ressecamento: conheça os benefícios da manteiga de cacau para a pele

A manteiga de cacau é um dos ingredientes mais tradicionais quando se trata de proteger os lábios, especialmente em ambientes secos, frios ou com muito vento.

Por Flipar
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Extraída das sementes do cacaueiro, a mesma planta que dá origem ao chocolate, ela é uma gordura vegetal rica em ácidos graxos, como o ácido oleico, o esteárico e o palmítico.

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Esses componentes formam uma espécie de barreira protetora sobre a pele, ajudando a reter a umidade natural dos lábios e evitando a perda de água — um processo conhecido como desidratação transepidérmica.

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Ela derrete à temperatura do corpo, o que facilita a espalhabilidade e permite que os nutrientes penetrem nas camadas superficiais, oferecendo uma sensação de alívio imediato.

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Diferente da pele do restante do corpo, a pele dos lábios é extremamente fina, não possui glândulas sebáceas e, portanto, não produz sua própria barreira de óleo para reter a umidade.

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Em locais onde a umidade está baixa, a água presente nos lábios evapora rapidamente, levando ao ressecamento e às fissuras.

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Outro fator importante é que a manteiga de cacau contém compostos antioxidantes naturais, como polifenóis, que auxiliam na proteção contra danos causados por radicais livres, frequentemente intensificados pela exposição ao sol e ao vento.

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Embora não substitua um protetor solar labial, a manteiga de cacau pode contribuir para a saúde geral da pele dos lábios quando usada regularmente.

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Além do uso em bastões labiais, a manteiga de cacau também é muito usada na indústria cosmética em cremes hidratantes, loções corporais e produtos para prevenção de estrias.

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Também é um ingrediente “invisível” em muitos produtos de luxo, como sabonetes finos usados para para neutralizar o efeito ressecante dos agentes de limpeza e itens de perfumaria.

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Embora ela ajude a manter a pele mais macia e elástica, estudos científicos indicam que seu efeito na prevenção de estrias não é garantido, sendo mais um auxílio cosmético do que uma solução comprovada.

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Além disso, nem todo produto rotulado como “manteiga de cacau” contém grandes quantidades do ingrediente puro. Muitos protetores utilizam versões refinadas ou combinadas com outras ceras e óleos, o que pode alterar tanto a eficácia quanto a sensação na pele.

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A produção da manteiga ocorre durante a fabricação do chocolate, quando as sementes fermentadas e secas são torradas e moídas até formarem uma massa de cacau, que é então prensada para separar o sólido da gordura.

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O resultado é uma substância de cor amarelada e aroma suave, que possui uma vida útil longa devido aos seus antioxidantes naturais, que evitam a oxidação rápida.

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Vale destacar que, apesar de seus benefícios, a manteiga de cacau não hidrata profundamente por si só — ela é mais eficaz em reter a umidade do que em repor água.

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Ainda assim, como solução prática e acessível para o dia a dia, especialmente em climas secos, a manteiga de cacau continua sendo uma das opções mais populares e eficientes para manter os lábios protegidos.

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