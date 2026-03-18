‘Escudo invisível’ contra o ressecamento: conheça os benefícios da manteiga de cacau para a pele

A manteiga de cacau é um dos ingredientes mais tradicionais quando se trata de proteger os lábios, especialmente em ambientes secos, frios ou com muito vento.Por Flipar
Extraída das sementes do cacaueiro, a mesma planta que dá origem ao chocolate, ela é uma gordura vegetal rica em ácidos graxos, como o ácido oleico, o esteárico e o palmítico.
Esses componentes formam uma espécie de barreira protetora sobre a pele, ajudando a reter a umidade natural dos lábios e evitando a perda de água — um processo conhecido como desidratação transepidérmica.
Ela derrete à temperatura do corpo, o que facilita a espalhabilidade e permite que os nutrientes penetrem nas camadas superficiais, oferecendo uma sensação de alívio imediato.
Diferente da pele do restante do corpo, a pele dos lábios é extremamente fina, não possui glândulas sebáceas e, portanto, não produz sua própria barreira de óleo para reter a umidade.
Em locais onde a umidade está baixa, a água presente nos lábios evapora rapidamente, levando ao ressecamento e às fissuras.
Outro fator importante é que a manteiga de cacau contém compostos antioxidantes naturais, como polifenóis, que auxiliam na proteção contra danos causados por radicais livres, frequentemente intensificados pela exposição ao sol e ao vento.
Embora não substitua um protetor solar labial, a manteiga de cacau pode contribuir para a saúde geral da pele dos lábios quando usada regularmente.
Além do uso em bastões labiais, a manteiga de cacau também é muito usada na indústria cosmética em cremes hidratantes, loções corporais e produtos para prevenção de estrias.
Também é um ingrediente “invisível” em muitos produtos de luxo, como sabonetes finos usados para para neutralizar o efeito ressecante dos agentes de limpeza e itens de perfumaria.
Embora ela ajude a manter a pele mais macia e elástica, estudos científicos indicam que seu efeito na prevenção de estrias não é garantido, sendo mais um auxílio cosmético do que uma solução comprovada.
Além disso, nem todo produto rotulado como “manteiga de cacau” contém grandes quantidades do ingrediente puro. Muitos protetores utilizam versões refinadas ou combinadas com outras ceras e óleos, o que pode alterar tanto a eficácia quanto a sensação na pele.
A produção da manteiga ocorre durante a fabricação do chocolate, quando as sementes fermentadas e secas são torradas e moídas até formarem uma massa de cacau, que é então prensada para separar o sólido da gordura.
O resultado é uma substância de cor amarelada e aroma suave, que possui uma vida útil longa devido aos seus antioxidantes naturais, que evitam a oxidação rápida.
Vale destacar que, apesar de seus benefícios, a manteiga de cacau não hidrata profundamente por si só — ela é mais eficaz em reter a umidade do que em repor água.
Ainda assim, como solução prática e acessível para o dia a dia, especialmente em climas secos, a manteiga de cacau continua sendo uma das opções mais populares e eficientes para manter os lábios protegidos.